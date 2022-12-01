Alzheimer hastası kadın 3'üncü kattan düştü
Kayseri'de oğlu ve gelini ile yaşayan M.S. (85) üçüncü katta bulunan evlerinin penceresinden düşerek ağır yaralandı.
- 01.12.2022 19:40
- Güncelleme: 01.12.2022 19:40
Kocasinan İlçesi Delice Sokak’ta saat 17.00’de meydana gelen olayda Alzheimer hastası M.S. (85) üçüncü katta bulunan evlerinin penceresinden düştü. Annesinin düştüğünü gören oğlu ise ağır yaralı anne ambulans ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
1ha
İlk Yorum Yazan Sen Ol!
BUNLARA DA BAKIN