Amarat Mahallesi'nde 11 Kilometrelik Yol Sıcak Asfaltla Kaplandı
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Kocasinan ilçesi Amarat Mahallesi'nde 11 kilometrelik bir yolun sıcak asfalt ile kaplanması için 55 milyon TL'lik bir yatırım gerçekleştirdi. Bu proje, kırsal alanlardaki altyapının güçlendirilmesi amacıyla hayata geçirildi.
Yol çalışmaları kapsamında menfezler, dolgular ve yol genişletme işlemleri tamamlandı. Ardından sıcak asfalt çalışmaları gerçekleştirildi. Amarat Mahalle Muhtarı Taysan Bakar, yapılan hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, mahalle sakinleri adına teşekkürlerini iletti.
Bakar, "Bu hizmetler için teşekkür ederiz. Allah razı olsun," diyerek, mahalle halkının duyduğu mutluluğu ifade etti. Kayseri’nin kırsal mahallelerine yapılan yatırımlar, yerel yönetimlerin etkinliğini artırarak, bölgedeki yaşam kalitesini yükseltme hedefini sürdürüyor.