Amatör futbol kulüplerine malzeme dağıtımında bulunuldu
Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından 86 amatör futbol kulübüne malzeme desteğinde bulunuldu.
- 29.11.2022 16:01
- Güncelleme: 29.11.2022 16:01
Kayseri Sümer Stadında gerçekleştirilen etkinlikte Amatör Futbol Kulüplerine malzeme desteğinde bulunuldu. Malzeme teslim törenine Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mutlu Önal, Kayseri Futbol İl Temsilcisi Mehmet Yücel ve amatör futbol kulübü yetkilileri katıldı. Malzeme dağıtım töreninde 86 kulübe içerisinde futbol topu antrenman malzemeleri ve konç bulunan koliler dağıtıldı.
1ha
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