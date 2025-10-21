Amatör maç sonrası çıkan kavga adliyeye taşındı

Talas Deniz Spor ile Erciyes İdman Gücü takımları arasında müsabaka sonrasında kavga çıktı. Kavganın Deniz Denizspor yetkilisi Deniz Niğdelioğlu'nun futbolculara küfür etmesi sonucu bir sporcu yakının eylemi ile başladığı iddia edildi. Kavga nedeniyle dava açıldı.

Olayla ilgili açıklama yapan Deniz Niğdelioğlu, "Erciyes İdman Gücü ile Talas Deniz Spor’un karşılaştığı maç bittikten biraz sonra karşı takımın hocasıyla görüşürken, Buğdaylıspor'dan Sosunspor'a geçen oyuncular tümüyle bana saldırdılar. Taraftarlarla beraber bana yöneldiler ve Veysel Poyraz da benim küfür ettiğimi söyleyip tahrik etti. Olayla ilgili de hiçbir şekilde karşılık görmedim. Kimseye hakaret etmedim. Kayıtlarda da görüntülerde de mevcut. Bu olayı örtbas etmemi, şikayetimi geri çekmemi istediler. Ama ben hiçbir şekilde geri çekmeyeceğimi, geri adım atmayacağımı belirttim. Şenol Özkan isimli hocamız vardı. Kendisi de darp edildi bu olayda. O da mağdur oldu. Bununla ilgili biz ikimiz darp raporu aldık. Darp raporu aldığımızda bu olayı belirttiğimizde, ‘bu olayı kapatmanız gerekiyor’ dendi. Hakemin gözü önünde olan bir olaydı. Hakem ne rapor tuttu, ne de ceza verdi. Ben bu olaydan dolayı enteresan bir şekilde 112 gün hak mahrumiyeti cezası aldım. Hem darp edildim. Cezam almamın sebebi: Cezalı olduğum için saha dışında, oyuncum sakatlanmış ve sağlık çantasını, sadece iki adım attım, sahaya bıraktım, geri döndüm diye, sahanın da çizgilerin kenarında, kenara bıraktım sahanın içine de girmedim, bıraktım diye 112 gün ceza veren heyet kesinlikle bu oyuncular halen oynuyor ve bir gün bile ceza almadı” diye konuştu.