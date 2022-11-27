Amatör maçta sahada gerginlik dışarda kavga

B Grubunda alt sıralarda yer alan Gazi Osman Paşaspor, Esentepespor ile karşılaştı. Esentepespor ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. 75’inci dakikasında Esentepespor penaltı kaçırdı. Maçın 80’inci dakikasında 80’inci Gaziosman Paşasporlu Abdulkerim Sain, Esentepesporlu Muhammet Vefa’ya faul yaptı. Bu ikili mücadele sonrası iki takım futbolcuları arasında gerginlik yaşandı. Müsabakayı yöneten Suat Alptekin sahada gerginliğe neden olay Gazi Osman Paşaspor’dan Abdulkerim Sain ve yedek kulübesindeki Çetin Çay ile Esentepespor’da Muhammet Vefa ile yedek kulübesindeki Mehmet Polat’ı kırmızı kart ile ihraç etti. Bu futbolcuların soyunma odasına gidişi sırasında saha dışında iki takım taraftarları ve yöneticileri arasında tartışma çıktı. Esentepespor yöneticisi rakip takım futbolcusuna vurmaya çalışınca kavga çıktı. Kırmızı kart futbolcularla iki takım yöneticileri arasında yaşanan kavgayı polis ekipleri sonlandırdı. Maçın ikinci yardımcı hakemi Recep Güneş ile müsabakayı yöneten Suat Alptekin futbolcuların dışarı çıkışına izin vermeyerek kavganın büyümesini önledi. Saha dışına polis ekipleri müdahale etti. Müsabaka geri başladı. Maçta Gazi Osman Paşaspor’dan Cengiz Çay ile Esentepespor’dan Bayram Çiçek kırmızı kart gördü. Hakem 14 dakika uzatma verdi. 90+13’de Esentepespor Ömer Öztürk ile skoru dengeledi. Maç 2-2 sona erdi. Takımlar maçtan sonra olaysız dağıldı.

MAÇINKİMLİĞİ

STAT: Argıncık 1 Nolu

HAKEMLER: Suat Alptekin, Osman Baruk, Recep Güneş

GAZİ OSMAN PAŞASPOR: Satılmış Gezer, Furkan Erdoğan, Adem Karataş, Ahmet Sürmeli, Abdulkerim Sain, Cengiz Çay, Berkay Çıkar, Hakan Yılmaz, Mustafa Gezgin, Emrecan Tepedaş, Ebubekir Sain

ESENTEPESPOR: Numan Öztürk, Yusuf Öztürk, Bayram Çiçek, Bayram Kılıç, Ahmet Polat, M.Enes Öztürk, Muhammet Gazi, Erdem Demir (Dk.20 Mustafa Yıldırım), Yusuf Yalçın, Yasin Erdoğan, Muhammet Vefa

GOLLER: Dk.60 Ahmet Sürmeli ve Dk.70 Emrecan Tepedaş (Gazi Osman Paşaspor)Dk.30 M.Enes Öztürk ve Dk.90+13 Ömer Öztürk (Esentepespor)

KAÇAN PENALTI Dk.75 Ömer Öztürk (Esentepespor)

KIRMIZI KART: Dk.80 Abdulkadir Sain, Dk.80 Cengiz Çay Dk.85 Çetin Çay (Gazi Osman Paşaspor) Dk.80 Muhammet Vefa Dk.80 Mehmet Polat Dk. 90+5 Bayram Çiçek (Esentepespor)