Amatör maçta yumruklar konuştu
Belsinspor ile Sindelhöyükspor arasında geçen mücadelede hakemin bitiş düdüğünü çalmasıyla birlikte ortalık savaş alanına döndü. Polis ekipleri olaylı maçı sis bombası kullanarak yatıştırmaya çalıştı.
- 12.03.2023 19:11
- Güncelleme: 12.03.2023 19:11
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Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Kayseri 1’nci Amatör Kümede Belsinspor ile Sindelhöyükspor arasında oynanan karşılaşmada maçın bitiş düdüğü ile ortalık savaş alanına döndü. Çevik Kuvvetin müdahele ettiği olayda uçan tekmeler, yumruklar konuştu.
Çevik kuvvet ekipleri biber gazı ve sis bombası kullanarak olayı yatıştırabildi.
Olaylı maçı Belsinspor 4-2 kazandı.
1ha
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