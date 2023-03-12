Amatör maçta yumruklar konuştu

Kayseri 1’nci Amatör Kümede Belsinspor ile Sindelhöyükspor arasında oynanan karşılaşmada maçın bitiş düdüğü ile ortalık savaş alanına döndü. Çevik Kuvvetin müdahele ettiği olayda uçan tekmeler, yumruklar konuştu.

Çevik kuvvet ekipleri biber gazı ve sis bombası kullanarak olayı yatıştırabildi.

Olaylı maçı Belsinspor 4-2 kazandı.