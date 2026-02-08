Amatör maçtan sonra saha karıştı

Argıncık sahasında Amaratspor ile Tomarza Belediyespor U18 Ligi müsabakasından sonra sahada iki takım futbolcuları arasında kavga çıktı.

Amatör maçtan sonra saha karıştı

Amaratspor ile Tomarza Belediyespor U18 takımları dün karşı karşıya geldi. Argıncık 2 Nolu sahada oynanan müsabakayı Amaratspor 2-1’lik skorla kazandı. Müsabakadan sonra 2 takım futbolcuları arasında kavga çıktı. Rakip futbolculardan bazıları karşılıklı olarak yumruk ve tekmelerle birbirine vurdu. Çevredekilerin ve emniyet görevlilerin araya girmesiyle kavga sonlandırıldı. Kavga nedeniyle 10 futbolcu kırmızı kart görürken müsabakayı kazanan Amaratsporlu bazı futbolcular hırslarını alamayarak soyunma odasına giderken duvarı yumrukladı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Erciyes'te Hafta Sonu Yoğunluğu
Erciyes'te Hafta Sonu Yoğunluğu
Tavuk üreticilerine fahiş fiyat darbesi: İhracatı durduruldu
Tavuk üreticilerine fahiş fiyat darbesi: İhracatı durduruldu
Kayseri Şeker: 'Görev değişikliği siyasi bir karar değil'
Kayseri Şeker: “Görev değişikliği siyasi bir karar değil”
Kayseri'de hurma fiyatları 115 liradan başlıyor
Kayseri’de hurma fiyatları 115 liradan başlıyor
Ağrı 1970 Spor Kulübü - Erciyes 38 FK: 1-2
Ağrı 1970 Spor Kulübü - Erciyes 38 FK: 1-2
Başkan Çolakbayrakdar, 'Çevreye duyarlı tasarımı olan aydınlatma ürünlerinde enerji tasarrufu sağlıyoruz'
Başkan Çolakbayrakdar, ”Çevreye duyarlı tasarımı olan aydınlatma ürünlerinde enerji tasarrufu sağlıyoruz”
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!