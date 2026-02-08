Amatör maçtan sonra saha karıştı
Argıncık sahasında Amaratspor ile Tomarza Belediyespor U18 Ligi müsabakasından sonra sahada iki takım futbolcuları arasında kavga çıktı.
Amaratspor ile Tomarza Belediyespor U18 takımları dün karşı karşıya geldi. Argıncık 2 Nolu sahada oynanan müsabakayı Amaratspor 2-1’lik skorla kazandı. Müsabakadan sonra 2 takım futbolcuları arasında kavga çıktı. Rakip futbolculardan bazıları karşılıklı olarak yumruk ve tekmelerle birbirine vurdu. Çevredekilerin ve emniyet görevlilerin araya girmesiyle kavga sonlandırıldı. Kavga nedeniyle 10 futbolcu kırmızı kart görürken müsabakayı kazanan Amaratsporlu bazı futbolcular hırslarını alamayarak soyunma odasına giderken duvarı yumrukladı.