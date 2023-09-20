Amatör Spor Kulüplerine 1,5 milyon TL'lik malzeme desteği

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, amatör spor kulüplerine yaklaşık 1,5 milyon TL tutarında malzeme desteğinde bulunacak.

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  • 20.09.2023 15:46
  • Güncelleme: 20.09.2023 16:18
Amatör Spor Kulüplerine 1,5 milyon TL'lik malzeme desteği
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, amatör spor kulüplerine yaklaşık 1,5 milyon TL tutarında malzeme desteğinde bulunacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, sporun ve sporcunun yanında olmaya ve genç yetenekleri desteklemeye devam ediyor. Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi geleneksel olarak her yıl gerçekleştirdiği Amatör Spor Kulüpleri Spor Malzemesi Dağıtım Töreni’ni bu yıl da düzenliyor.

Gençlerin fiziksel ve manevi eğitimlerinde önemli bir yeri olan amatör sporu desteklemeyi önemli bir görev bilen Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bu istikamette Amatör Spor Kulüpleri Spor Malzemesi Dağıtım Töreni düzenleyecek. Törende yaklaşık 1,5 milyon TL’lik spor malzemesi sporculara dağıtılacak.

Amatör spor kulüplerinin önemli merkezi olan Sümer Spor Tesisleri’nde 21 Eylül Perşembe günü gerçekleştirilecek olan törende, Büyükşehir Belediyesi tarafından yaklaşık 1,5 milyon TL maliyeti olan spor malzemesi, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın katılımlarıyla sporculara dağıtılacak.

Dağıtılacak olan spor malzemeleri içerisinde 2 bin 100 adet eşofman takımı, 2 bin 50 adet yağmurluk, 500 adet dijital antrenör üstü, 50 adet boks eldiveni, 50 adet boks forma şort, 50 adet ise boks antrenman ayakkabısı olacak.

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İHA

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