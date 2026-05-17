Amatör Telsizciler İl Başkanı Avşar, 'Kayseri'de ulaşılamayacak yer bırakmamaya çalışıyoruz'

2. Geleneksel Havacılık Festivali Melikgazi Belediyesi ev sahipliğinde Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde başladı. 17 Mayıs Pazar günü saat 17.00’ye kadar açık olacak festivalde üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve havacılık alanında uzman görevliler yer alıyor. Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti Kayseri Şube Başkanı Mustafa Avşar, Kayseri’nin bütün ilçelerine güneş panelleriyle çalışan sistemler kurduklarını ifade etti. TRAC İl Başkanı Avşar, Kayseri’de ulaşılamayacak yer bırakmamaya gayret gösterdiklerini de belirterek, “Bu yıl ikincisi düzenlenen Havacılık Festivali'ne katıldık. Biz bu işi hem hobi olarak yapıyoruz, aynı zamanda afet haberleşmesinde kullanıyoruz. Biz Türkiye Afet Müdahale Planı yerel düzeyde haberleşme çözüm ortağıyız. Kullandığımız sistemler, aktarıcılar dağın yüksek yerlerinde bulunuyor. GSM istasyonlarının, baz istasyonlarının, cep telefonlarının ulaşamadığı yerlerde bizim gibi amatör telsizciler devreye giriyor. 6 Şubat depremleri bize bir ders oldu. Bu tarihten sonra Kayseri'de ulaşılamayacak yer bırakmamaya çalışıyoruz. Kayseri'nin bütün ilçelerine en kötü durumlarda enerjiye bağımlı olmadan, güneş panelleriyle çalışan sistemleri kurduk. Şu anda birkaç eksiğimiz var, onların da çalışmasını devam ettiriyoruz. Hem Kayseri için hem de Kayseri'nin dışa açılması için en eski dediğimiz analog sistem, en basit sistemde afet haberleşmesini Kayseri'de devamlılığını sağlamak istiyoruz. Burada gördüğümüz cihazlar da bu amaçla kullanılan cihazlarımız; hem yurt içinde hem yurt dışında görüşmeler yapabilmek için kullandığımız cihazlar. Aynı zamanda kendi el yapımı antenlerimiz var. 6 Şubat depremlerinde oradaki sıkıntıyı gördüğümüzden baz istasyonları geçici bir süre çalışmadı, cep telefonları çalışmadı. Bizim şu anda yaptığımız sistemde baz istasyonları olmadan, GSM operatörlerine ihtiyaç duymadan konumlandırma APRS dediğimiz bir sistem var. Şu anda onu hayata geçirmeye çalışıyoruz. Bu sene de Kayseri'de bunu aktif hale getireceğiz. Altyapı çalışmalarımız devam ediyor” şeklinde konuştu.