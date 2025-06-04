Ambalajcılarda bayram mesaisi

Kurban Bayramı öncesinde kurban etini paketlemek isteyen vatandaşlar ambalajcıların yolunu tuttu. Esnaf Mehmet Hamurkaroğlu ise fiyatların geçen sene ile aynı kaldığını ve ilginin yoğun olduğunu belirtti. Hamurkaroğlu, “Bugüne kadar fazla bir yoğunluk yoktu ama bugün bayağı yoğunluğumuz var. Yarın da arefe nedeniyle daha bir yoğunluğumuz olur. Et taşıma poşetleri ve buzdolabı poşetleri tercih ediliyor. İnşallah herkes bu sene kurban kesiyor diye tahmin ediyoruz. Fiyatlarımız geçen sene fiyatlarıdır. Buzdolabı poşetlerinin kilosunu 100 liradan alışveriş poşetlerinin kilosunu 80 liradan satıyoruz” diye konuştu.