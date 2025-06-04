Ambalajcılarda bayram mesaisi

Kurban Bayramı öncesi ambalajcılara yoğun ilgi var. Vatandaşlar kurban etlerini muhafaza etmek amacıyla buzdolabı ve alışveriş poşeti almak için çarşının yolunu tutarken buzdolabı poşetinin kilogramı 100, alışveriş poşetlerinin kilogramı ise 80 liradan satılıyor.

Ambalajcılarda bayram mesaisi

Kurban Bayramı öncesinde kurban etini paketlemek isteyen vatandaşlar ambalajcıların yolunu tuttu. Esnaf Mehmet Hamurkaroğlu ise fiyatların geçen sene ile aynı kaldığını ve ilginin yoğun olduğunu belirtti. Hamurkaroğlu, “Bugüne kadar fazla bir yoğunluk yoktu ama bugün bayağı yoğunluğumuz var. Yarın da arefe nedeniyle daha bir yoğunluğumuz olur. Et taşıma poşetleri ve buzdolabı poşetleri tercih ediliyor. İnşallah herkes bu sene kurban kesiyor diye tahmin ediyoruz. Fiyatlarımız geçen sene fiyatlarıdır. Buzdolabı poşetlerinin kilosunu 100 liradan alışveriş poşetlerinin kilosunu 80 liradan satıyoruz” diye konuştu.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Bayram Namazında Çocuklara Sürpriz Harçlık!
Bayram Namazında Çocuklara Sürpriz Harçlık!
Başkomiser Kök: 'Bayram tatilinde altın ve dövizinizi evde tutmayın'
Başkomiser Kök: “Bayram tatilinde altın ve dövizinizi evde tutmayın”
Bayram öncesi bıçak bileme yoğunluğu: Fiyatlar yüzde 70 arttı
Bayram öncesi bıçak bileme yoğunluğu: Fiyatlar yüzde 70 arttı
Sen Yaparsın Melikgazi Ödül Töreni Büyük Bir Coşkuyla Gerçekleşti
Sen Yaparsın Melikgazi Ödül Töreni Büyük Bir Coşkuyla Gerçekleşti
Kayseri'de cami ve mezarlıklar bayrama hazır
Kayseri’de cami ve mezarlıklar bayrama hazır
Kurban Bayramı'nda Hayvanat Bahçesi Ücretsiz Ziyarete Açılıyor
Kurban Bayramı’nda Hayvanat Bahçesi Ücretsiz Ziyarete Açılıyor
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!