Ambalajcılarda bayram mesaisi
Kurban Bayramı öncesi ambalajcılara yoğun ilgi var. Vatandaşlar kurban etlerini muhafaza etmek amacıyla buzdolabı ve alışveriş poşeti almak için çarşının yolunu tutarken buzdolabı poşetinin kilogramı 100, alışveriş poşetlerinin kilogramı ise 80 liradan satılıyor.
Kurban Bayramı öncesinde kurban etini paketlemek isteyen vatandaşlar ambalajcıların yolunu tuttu. Esnaf Mehmet Hamurkaroğlu ise fiyatların geçen sene ile aynı kaldığını ve ilginin yoğun olduğunu belirtti. Hamurkaroğlu, “Bugüne kadar fazla bir yoğunluk yoktu ama bugün bayağı yoğunluğumuz var. Yarın da arefe nedeniyle daha bir yoğunluğumuz olur. Et taşıma poşetleri ve buzdolabı poşetleri tercih ediliyor. İnşallah herkes bu sene kurban kesiyor diye tahmin ediyoruz. Fiyatlarımız geçen sene fiyatlarıdır. Buzdolabı poşetlerinin kilosunu 100 liradan alışveriş poşetlerinin kilosunu 80 liradan satıyoruz” diye konuştu.