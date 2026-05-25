Ambalajcılarda Kurban Bayramı mesaisi

Kurban Bayramı’na az bir süre kala vatandaşlar, ambalaj ürünlerine rağbet gösteriyor. Kurban etlerini saklamak için en çok buzdolabı poşeti, streç film ve siyah poşet gibi ürünler tercih ediliyor.

Ambalaj sektöründe faaliyet gösteren işletme sahibi Baki Tekatlı, Kurban Bayramı dolayısıyla sektörel bir yoğunluk yaşandığını ifade etti.

Konuya ilişkin konuşan Baki Tekatlı; “Diğer günlere nispetle son birkaç gün yoğunluğumuz gayet iyi. Ama geçen yıllara kıyaslarsak geçen yıllara göre biraz daha zayıf olduğumuzu da söyleyebilirim. Vatandaşlar genelde buzdolabı poşeti birinci sırada, sızdırmaz diye tabir ettiğimiz kaplar alıyorlar işte değişik et ürünlerini saklamak maksatlı. Onun dışında pişirme kağıdı, streç film, cupcake diye tabir ettiğimiz kek yapımında, tatlı için kullanılan ürünlerimiz var, onları istiyorlar. Onun dışında da uzak yerlere et götürecek vatandaşlar köpükten yapılmış kaplarımız var bizim, 5, 10, 15, 20 ve 30 litrelik, onlardan isteyenler oluyor. Daha önce balıkçıların kullandığı bir üründü bu ama ambalajcılar da artık satmaya başladı ve vatandaş da onu kullanıyor, uzak yerlere et, mantı gibi ürünleri götürmek için” diye konuştu.

Vatandaşlara et saklama konusunda tavsiyelerde bulunan Tekatlı; “Vatandaşlar kurban etini saklarken özellikle küçük ambalajlara koymasını tavsiye ederim ben. Ürünlerimizin küçük kaplarda saklanması vatandaşın ekonomisi açısından önemli çünkü bir kullanımlık olursa malum bu tür ürünler özellikle et ürünleri çözüldükten sonra tekrar yeniden dondurucuya koymak oldukça riskli. O yüzden bir sefer çıkardığımızda onu kullanmamız lazım. Bir kullanımlık kaplar kullanılırsa bu iş için daha isabetli olur, ekonomik olur. Biz siyah poşetleri gıda için tavsiye etmiyoruz. Çünkü dönüşümden gelen malzemelerle imal ediliyor. Siyah renkli poşetler tamamen dönüşümden gelen malzemeler ama renksiz olan, şeffaf olan bizim buzdolabı poşetlerimizin kullanıldığı malzeme saf granülden yapılıyor. Onlara bir damla dahi renk katsanız rengi bozar. Dolayısıyla gıdada yine acizane tavsiyem vatandaşlara şeffaf, renksiz poşetleri kullanmalarıdır” açıklamasını yaptı.

Fiyatların son zamanlarda arttığını ifade eden Tekatlı; “Fiyatlar son derece hızlı bir şekilde arttı son dönemde. Malum savaşla alakalı petrol ürünlerindeki artış doğrudan bizi yansıttı, bize yansıdı. Buzdolabı poşetimiz iki çeşit, hatta üç çeşit ama üçüncüyü çok fazla tavsiye etmiyoruz. Birisi kalın olan türleri var kilosu 175 lira. İnce olan türlerinde adet biraz daha fazla, bir tık daha kaliteli, onlar 200 lira. Mesela siyahların küçüğünden başlayalım ceset torbası diyebileceğimiz büyüklükteki bütün siyah poşetler kilosu 70 lira. Beyaz poşetlerde de 100 lira, 125 lira, onların ruloları var 60 lira, 80 lira gibi fiyatlarla satılıyor” ifadelerini kullandı.