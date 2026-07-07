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Ambalajlı içeceklerde 'depozito' sonrası fiyat artışına bakanlık takibi

Ticaret Bakanlığı tarafından Depozito İade Sistemi sonrasında bazı içecek ürünlerinde yaşanan fiyat artışı nedeniyle inceleme başlatıldı. Yapılan açıklamada, 'Konu derhal incelemeye alınmış ulusal ve yerel marketler ile ilgili sektör temsilcileri, maliyet artışı dışında yapılacak fiyat artışlarının haksız fiyat uygulaması olarak değerlendirileceği hususunda açık şekilde uyarılmıştır' denildi.

Ambalajlı içeceklerde 'depozito' sonrası fiyat artışına bakanlık takibi

Ticaret Bakanlığı tarafından Depozito İade Sistemi sonrası haksız fiyat artışı yapılmasının ardından incelemelerin başlatıldığını duyurdu. Bakanlık tarafından ulusal ve yerel marketler ile ilgili sektör temsilcileri, maliyet artışı dışında yapılacak fiyat artışlarının haksız fiyat uygulaması olarak değerlendirileceği konusunda açık şekilde uyarıldı.

Yapılan açıklamada, “Ülkemizde geri dönüşümün desteklenmesi ve kaynakların verimli kullanılması amacıyla plastik, cam ve metal ambalajlı içeceklerde uygulanan depozito katılım payının güncellenmesi sonrasında, çeşitli üretici ve satıcılar tarafından maliyet artışını aşacak şekilde tüketici fiyatlarına artışlar yansıtıldığı görülmektedir. Bu kapsamda Ticaret Bakanlığımızca konu derhal incelemeye alınmış; ulusal ve yerel marketler ile ilgili sektör temsilcileri, maliyet artışı dışında yapılacak fiyat artışlarının haksız fiyat uygulaması olarak değerlendirileceği hususunda açık şekilde uyarılmıştır. Ticaret Bakanlığımızca, ambalajlı su başta olmak üzere, ilgili içecek ürünlerinde üretici, tedarikçi ve perakende satış noktalarına yönelik denetimler başlatılmıştır. Maliyet artışını aşarak tüketiciyi mağdur eden her türlü fiyat artışı, haksız fiyat kapsamında değerlendirilecek ve gerekli idari yaptırımlar kararlılıkla uygulanacaktır. Ticaret Bakanlığı olarak, çevre politikalarımızla uyum içinde; tüketicilerimizin haklarını, piyasa düzenini ve adil rekabet koşullarını korumak için gerekli tüm idari ve hukuki tedbirleri almaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi.

Haber Merkezi

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