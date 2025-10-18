Ambulans ve itfaiye gibi araçlara yol vermeyen sürücülere ağır ceza

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Yeni Trafik Kanunu Teklifine göre: Geçiş üstünlüğü olan ambulans ve itfaiyeye yol vermeyenlerin, sürücü belgesinin 30 gün süreyle geri alınacağını ve araçlarının 30 gün süreyle trafikten men edileceğin belirtti. Geriye doğru 5 yıl içinde aynı ihlali 2. kez işleyenlerin de sürücü belgelerinin iptal edileceğini bildirdi.

Bakan Yerlikaya, “Ambulansların can taşıdığını ve zamanla yarıştığı gerçeğini unutmamalıyız. Bugün yol vermediğimiz ambulans, yarın bizi ya da çok sevdiğimiz birini hastaneye yetiştirmeye çalışıyor olabilir.Ambulansa yol vermeyenleri, saygısızca araç kullananları lütfen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirelim. “Biz Gereğini Yaparız” ifadelerini kullandı.