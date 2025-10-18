  • Haberler
  • Gündem
  • Ambulans ve itfaiye gibi araçlara yol vermeyen sürücülere ağır ceza

Ambulans ve itfaiye gibi araçlara yol vermeyen sürücülere ağır ceza

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yeni Trafik Kanunu Teklifi'nde yer alan ağır yaptırımlara dikkat çekerek ambulans ve itfaiye gibi araçlara yol vermeyen sürücülerin ehliyetlerinin 30 gün süreyle geri alınacağını ve araçların 30 gün trafikten men edileceğini hatırlattı.

Ambulans ve itfaiye gibi araçlara yol vermeyen sürücülere ağır ceza

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Yeni Trafik Kanunu Teklifine göre: Geçiş üstünlüğü olan ambulans ve itfaiyeye yol vermeyenlerin, sürücü belgesinin 30 gün süreyle geri alınacağını ve araçlarının 30 gün süreyle trafikten men edileceğin belirtti.  Geriye doğru 5 yıl içinde aynı ihlali 2. kez işleyenlerin de sürücü belgelerinin iptal edileceğini bildirdi.  
Bakan Yerlikaya, “Ambulansların can taşıdığını ve zamanla yarıştığı gerçeğini unutmamalıyız. Bugün yol vermediğimiz ambulans, yarın bizi ya da çok sevdiğimiz birini hastaneye yetiştirmeye çalışıyor olabilir.Ambulansa yol vermeyenleri, saygısızca araç kullananları lütfen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirelim. “Biz Gereğini Yaparız” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Ambulans ve itfaiye gibi araçlara yol vermeyen sürücülere ağır ceza
Ambulans ve itfaiye gibi araçlara yol vermeyen sürücülere ağır ceza
Bakan Kurum, '100 binden fazla istihdam hedefliyoruz'
Bakan Kurum, “100 binden fazla istihdam hedefliyoruz”
Eski tip sürücü belgesi yenilemek için son 2 hafta
Eski tip sürücü belgesi yenilemek için son 2 hafta
Kayseri'de üreticilere 3 milyon 690 bin liralık hayvan hastalıkları tazminatı desteği
Kayseri’de üreticilere 3 milyon 690 bin liralık hayvan hastalıkları tazminatı desteği
Enerjide kamulaştırma kararı
Enerjide kamulaştırma kararı
Kızılay Kayseri Şubesi Arama Kurtarma Ekibi Çalışmalara Başladı
Kızılay Kayseri Şubesi Arama Kurtarma Ekibi Çalışmalara Başladı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!