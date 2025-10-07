Ambulansa yol vermeyenler: Ehliyet iptal edilecek

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya trafik güvenliği ile ilgili yaptığı açıklamada, 'Yeni kanun teklifiyle 5 yılda 2 kere ambulans ve itfaiye araçlarına yol vermeyenlerin ehliyetleri iptal edilecek' dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, trafik güvenliği ve uygulanacak cezai işlemler ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya, “Yeni kanun teklifiyle 5 yılda 2 kere ambulans ve itfaiye araçlarına yol vermeyenlerin ehliyetleri iptal edilecek” ifadelerini kullandı.

Öte yandan 30 kilometre hız limitli okul ve hastane önlerinde 76 kilometre hızla gidenlerin 30, 86'yla gidenlerin 60, 96'yla gidenlerin 90 gün ehliyeti alınacak.1 yılda 3 kırmızı ışık ihlalinde 30, 4 ihlalde 60, 5 ihlalde 90 gün süreyle sürücünün ehliyeti alınacak, 6 kez ihlal yapanların ehliyeti iptal edilecek.
Cep telefonuyla araç kullanan sürücüye ilkinde 5 bin lira, tekrarı halinde 10 bin lira ceza verilecek, üçüncüsünde ehliyetine 30 gün el konulacak.

