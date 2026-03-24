Amca çocukları arasında yaşanan husumet nedeniyle açılan davada karar çıktı

Sarız ilçesinde 18 Ağustos 2024 tarihinde meydana gelen olayda, iddiaya göre aralarında husumet bulunan amca çocukları M.Ö.(59) ile M.Ö.(53) arasında kapı önünden geçme sebebiyle tartışma çıktı. Daha sonra yaşananlar nedeniyle tutuksuz sanık M.Ö. hakkında dava açıldı. Davanın bugün görülen duruşmasına taraf avukatları katılırken, müşteki ile tutuksuz sanık Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Mahkemede konuşan müşteki M.Ö., “Sanık amca oğlu ve komşum olur. Evlerimiz yan yana olduğu için eve giriş çıkışı engelliyor. Olay günü ben komşumun ağaç işlerini yapıyordum. Traktörü üzerime sürdü. Aracın önüne atladım. Demir fırlattı. Aramızda 2000 yılından beri husumet bulunmaktadır” diye belirtti.

Tutuksuz sanık M.Ö. ise, “Müşteki ile evimiz yan yana. Sürekli kameraya çekip bizi şikayet ediyor. Müşteki yolumu kesiyor. Traktörü kapının önüne çekmiş. Arka tarafa geçemedim. Traktörü üstüne sürmedim, küfür etmedim. Oradan geçemedim, arka taraftan geçmek istedim. Müşteki önüme çıktı. Yol dardır, o önüme çıktı. Ben mahkemede ‘üzerine kasten sürdüm’ demedim. Bilerek üstüne sürmedim” dedi.

Sanık avukatı ise “Kasten öldürmeye teşebbüs suçunun unsurları bulunmamaktadır. Tehdit de söz konusu değildir” ifadelerini kullandı.

Müşteki M.Ö., “Sanığın söyledikleri yalan. Benim traktörüm yolun kenarındaydı. İsteseydi traktörün yanından geçebilirdi. Kendisi traktörle gelerek direkt ‘yoldan çekilin’ diye üstümüze sürdü. Yandan geçebileceğini söyledik, ısrarla ‘çekin’ dedi. İkinci hamlede üstüme sürdü, beni duvara sıkıştırdı. Sonra küfür etti. Ardından arkamdan demir fırlattı. Zaten o gün alkollüydü. Hâlâ husumetini devam ettirmektedir” dedi.

Müşteki avukatı ise, “Sanık Sarız Asliye Ceza Mahkemesi’nde traktörü müvekkilin üzerine sürdüğünü söylemiştir. Yandan geçebilecekken husumet nedeniyle çok sayıda dava bulunmaktadır” diye belirtti. Tanıklar dinlendi. Savcı, sanığın silahla tehdit suçundan cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti sanık M.Ö.’ye “silahla tehdit” suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi.