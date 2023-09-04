Amcası ölen ünlü sanatçının Sivas konseri iptal edildi

Sivas Kongresi'nin 104'üncü yılı kutlamaları çerçevesinde düzenlenmesi planlanan Zara konseri, ünlü sanatçı amcasının vefatından dolayı iptal edildi.

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  • 04.09.2023 13:05
  • Güncelleme: 04.09.2023 13:05
Amcası ölen ünlü sanatçının Sivas konseri iptal edildi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas Kongresi’nin 104’üncü yılı kutlamaları çerçevesinde düzenlenmesi planlanan Zara konseri, ünlü sanatçı amcasının vefatından dolayı iptal edildi.

Sivas Kongresi’nin 104’üncü yıl dönümü kutlamaları dolayısıyla kent merkezinde planlanan Zara konseri iptal edildi. Sivas Valiliği iptal edilen konserin gerekçesini sosyal medya hesabından duyurdu. Duyuruda, “4 Eylül 2023 tarihinde gerçekleştirilecek olan konser, sanatçı Zara’nın amcasının vefatından dolayı iptal edilmiştir. Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

İHA

Kayseri Gündem
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