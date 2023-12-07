Ameliyatsız varis tedavisi mümkün mü?

Varisler tedavi edilirse teknolojinin gelişmesiyle de varisler artık eskisi gibi varisler. Tedavi sonrasında herhangi bir kesi veya ameliyat izi kalmıyor. Tamamen iğne deliğinden uyguladığımız tedavi yöntemleri bunlar” dedi.

Varis, damarların genişlemesi sonucu aşırı kanlanması durumudur. Deri yüzeyine yakın olan toplardamarlarda meydana geldiği için ciltte morumsu bir görüntü oluşturabilir. Bacak gibi görünen yüzeylerde ortaya çıkabilir. Varisin daha çok yetişkin kadınlarda görüldüğünü ve ameliyatsız tedavisinin mümkün olduğunu dile getiren Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doçent Dr. Ali İhsan Tekin, “Ameliyatsız varis tedavisi mümkün. 2000’li yıllara kadar varis tedavisinde tek seçenek ameliyatken 2000 yılından sonra lazer ve radyo frekans tedavisinin bulunmasıyla ameliyatsız yöntemle kapalı kapalı bir şekilde varisler tedavi edilmeye başlandı. Mekanik kimyasal ablasyon, yapıştırma tedavileri gibi birçok yöntemde gelişti. Aslında şu anda varis tedavisi tamamen ameliyatsız yöntemle gerçekleştirilebiliyor. Varisler kadınlarda daha çok görülüyor. Çünkü kadın cinsiyet varis gelişimi için bir risk faktörü. Varislerde yaş aralığı çok değişken olabiliyor. Ama ileri yaşlardaki hastalarda varisi daha çok görüyoruz” ifadelerini kullandı.

‘TEDAVİ SONRASINDA HERHANGİ BİR KESİ VEYA AMELİYAT İZİ KALMIYOR’

Varisin nedenlerini sıralayan ve ameliyatsız varis tedavisi sonrası hastanın vücudunda herhangi bir izin kalmadığını anlatan Uzman Doç. Dr. Tekin, “Varisin nedenleri arasında genetik yatkınlık, ileri yaş, obezite, hamilelik ve mesleki risk faktörleri var. Mesleki risk faktörleri arasında uzun süre sabit pozisyonda oturarak veya ayakta bir pozisyonda çalışan meslek gruplarında varisi sık görüyoruz. Varis tedavisinde bahsettiğimiz yöntemlerin uzun dönem çalışmalarında yüzde 98 oranında tedavi başarı oranı tespit edilmiştir. Yüzde 1-2’lik bir başarısızlık oranı var. Varisler tedavi edilirse teknolojinin gelişmesiyle artık eskisi gibi varisler tekrarlamıyor. Tedavi sonrasında herhangi bir kesi veya ameliyat izi kalmıyor. Tamamen iğne deliğinden uyguladığımız tedavi yöntemleri bunlar. Mesela damar yolu açıyoruz orada iz kalmıyor. Bu tedavi yöntemi de bu şekilde” şeklinde konuştu.