Amerikalı İki Seyyah'ın Kayseri Notları Şehir Kültür'de

Thomas Gaskell Allan ve William Lewis Sachtleben’in kaleme aldığı "Across Asia on a Bicycle" / ‘Asya’yı Bisiklet Üzerinden Geçmek’ adlı eser, bu yolculuğun detaylarını ve Anadolu üzerindeki izlenimlerini aktarıyor.

İki maceracı seyyah Washington Üniversitesi'nden mezun oldukları günün ertesinde, New York'a doğru yola çıktılar. 23 Haziran 1890'da Liverpool'a gitmek üzere yola koyuldular ve üç yıldan 2o gün eksik bir zaman diliminde "dünyanın etrafında bir kemer sarmış" olarak tekerlekleriyle New York'a ulaştılar.

Yolculuğun Başlangıcı

Liverpool’dan yola çıkan gezginler, Normandiya, batı Fransa ve İtalya üzerinden Yunanistan’a kadar ulaştıktan sonra, 1891 kışını Atina’da geçirdikten sonra İstanbul’a varıyorlar. Kitabın Anadolu topraklarıyla ilgili bölümü, asıl olarak burada başlıyor ve Osmanlı İmparatorluğu, İran, Rusya ve Çin’e uzanan bir macera sunuyor. İki gezgin, yanlarına aldıkları Kodak film kameralarıyla 2500’den fazla fotoğraf çekerek, bu yolculuğun belgelenmesini sağlıyorlar. Onlar için bu yol, dünya insanlarıyla birinci elden tanışma fırsatı sunuyor.

Anadolu'ya Giriş

1891 baharında İstanbul’dan Anadolu’ya doğru yola çıkan Allan ve Sachtleben, karşılaştıkları yerel halkın bisikletlerine olan tepkilerini gözlemliyorlar. "Demir at" veya "şeytanın arabası" olarak adlandırılan bisikletleri, her yerde ilgi ve bazen de korku yaratıyor. Kitabın editörü Michael Perry, bu yabancı topraklarda gezginleri koruyan unsurlardan birinin, onların ilginç görüntüleri ve eski kıyafetleriyle verdikleri fakir izlenimi olduğunu belirtiyor. Ancak Anadolu’da çeteler ve sağlık sorunları gibi pek çok zorlukla da karşılaşıyorlar.

Kayseri: Bir Dönüm Noktası

20 Nisan 1891'de Kırşehir’den Kayseri’ye yola çıkan gezginler, burada önemli gözlemler yapıyorlar. Güzergah üzerinde seyahat eden deve kervanları, Erciyes’in eşsiz manzarası ve menkıbeleri ile beraber Kayseri’de yaşayan Ermenilerin ve Türklerin yaşam tarzlarıyla ilgili önemli ipuçları veriyorlar.

"Across Asia on a Bicycle" adlı kitaplarında geniş yer verdikleri Kayseri, dönemin kent dokusuna, sosyal yaşamına ve halkın gündelik pratiklerine ışık tutuyor.