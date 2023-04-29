An İtibarıyla Kayseri CHP Mitingi

Millet İttifakı ortakalarından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın katıldığı Cumhuriyet meydanındaki miting, üç parti değil de sanki tek partinin toplayacağı kadar bir kalabalığı ancak toplayabildi.