An İtibarıyla Kayseri CHP Mitingi
Saat 13.00 itibarıyla Kayseri Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirilmekte olan CHP ittifak ortaklarının mitinginden bir görüntü.
- 29.04.2023 13:11
- Güncelleme: 29.04.2023 13:11
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Millet İttifakı ortakalarından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın katıldığı Cumhuriyet meydanındaki miting, üç parti değil de sanki tek partinin toplayacağı kadar bir kalabalığı ancak toplayabildi.
Haber Merkezi
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