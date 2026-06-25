Ana Okulu Öğrencilerine Afetlere Hazırlık Eğitimi

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından konuk edilen Mektebim Koleji Anaokulu öğrencilerine hem itfaiye teşkilatı tanıtıldı hem de afetlere hazırlık eğitimi verildi.

İtfaiye Daire Başkanlığı’nda gerçekleşen etkinlikte miniklere, itfaiye teşkilatının görev ve sorumlulukları ile ekipmanları tanıtılırken 112 acil çağrı, yangın ve deprem anında yapılması gerekenler, hayvan kurtarma operasyonu gibi konularda öğretici detaylı bilgiler aktarıldı. Eğitimde itfaiye teşkilatını yakından tanıma fırsatı bulan minikler, afetlere hazırlık bilinci de kazanırken kendilerine özel olarak kurulan parkurda öğrendiklerini eğlenceli yarışmalarla uygulama imkânı buldu.

Anaokulu öğrencilerine yönelik öğretici ve eğlendirici etkinliğe daire bilgiler veren Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı personeli İtfaiye Eri Kürşat Maraşlı, “Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı personelleri olarak kurumumuza gelen anaokulu öğrencilerimizle beraber etkinlikler yaptık. Kurumumuzda itfaiye teşkilatımızın görevlerini eğlenceli hale getirip öğretiyoruz. Bu sıra hem öğretirken eğlendirdik hem de eğlenirken öğrendik” dedi.

Maraşlı, ağaç yaşken eğilir anlayışı ile minik öğrencilere eğitim verdiklerini kaydederek, “Kurumumuza gelen misafirlerimizle yaptığımız görevlerin, kullandığımız ekipmanların tanıtımını yaptık. Ayrıyeten hayvan kurtarma operasyonlarını gerçekleştirdik. Burada afete hazır, dirençli şehir olarak ağaç yaşken eğilir mantığı içerisinde eğitim verdik” ifadelerini kullandı.

Mektebim Koleji Anaokulu öğrencileri ve öğretmenleri güler yüzlü misafirperverlikleri, öğretici ve eğlendirici eğitim etkinlerinden dolayı Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı personeline teşekkür ederken eğitim ve öğrenci dostu hizmetlerinden dolayı da Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a teşekkürlerini ilettiler.