Anadolu Aslan'ı Çin'de boy gösterecek

Sivas'ın Dünyaca ünlü Anadolu Aslanı olarak bilinen Kangal köpeği Çin'de yetiştirilecek.

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  • 08.11.2022 11:32
  • Güncelleme: 08.11.2022 11:32
Anadolu Aslan'ı Çin'de boy gösterecek
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Sivas’ın Dünyaca ünlü Anadolu Aslanı olarak bilinen Kangal köpeği Çin’de yetiştirilecek.

Güçlü yapıları, insana yakınlığı ve koku alma özelikleri ile Dünya’nın en iyi koruma köpeklerinden olan Kangallar heybetleriyle adından söz ettiriyor. Eksi 40 derece soğuğa dayanabilen Kangallar yerli ve yabancıların oldukça dikkatini çekiyor. Hal böyle olunca Anadolu Aslanları da Dünya’nın her noktasından ilgiyle takip ediliyor. Binlerce kilometre yol kat ederek Sivas’ın Altınyayla ilçesine gelen Çinli veteriner Susie Chen Kangal köpekleriyle yakından ilgilendi. Bir süre köpekleri seven Chen, çiftlik sahibinden Kangallar hakkında bilgi aldı. Daha önce de ülkesine Kangal köpeği götüren Çinli veteriner, iki adet daha Kangal köpeği yavrusu alıp ülkesinde yetiştirmeyi planlıyor.

“Anadolu Çoban köpeklerimiz Çin’de de bizi temsil edecek”

Uzman Kangal Köpeği Yetiştiricisi Ümit Taşdelen, Anadolu Çoban köpeklerinin Çin’de de kendilerini temsil edeceğini söyleyerek, “ Daha önce kendisi Çin’e 2 tane Anadolu Çoban Köpeği götürdü. Şimdi tekrar iki tane daha Anadolu Çoban Köpeğinden alıp Çin’de bu işin üretimini yapacak. Aynı zamanda kendisi de veterinerdir. İnşallah güzel yavrular alır. Milli değerimiz orada güzel bir şekilde tanıtır umarım. Anadolu Çoban köpeklerimiz Çin’de de bizi temsil edecek. Bu milli değerimizi emek verip üretecek olan Suzan arkadaşımıza da teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

“Çok yakışıklı bir köpek”

Susie Chen, Kangalların çok yakışıklı bir köpek olduğunu ifade ederek, “ Sizden aldığımız köpeklerin kuyrukları çok yuvarlak ve sert. Çok güçlü kuyrukları var. Koşarken kuyrukları daha çok kıvrılıyor. Koşması çok güzel. Çok yakışıklı bir köpek. Türklerin geleneksel bir köpeği. Eski bir tarihi var o yüzden çok seviyorum. Kafa yapısı çok hoşuma gidiyor” diye konuştu.

İHA

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