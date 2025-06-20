Anadolu Azerbaycan Eğitim Kültür Derneği'nden İsrail'e tepki

Anadolu Azerbaycan Eğitim Kültür Derneği tarafından İsrail’in İran’da Türklerin ağırlıklı olarak yaşadığı Güney Azerbaycan'daki Türk şehirlerinin bombalanmasına tepki göstererek Cumhuriyet Meydanı’nda basın açıklamasında bulundu.

Yapılan açıklamada, “İçinde bulunduğumuz coğrafya, dramatik ve kaotik savaslarla acı yaşamaktadır. Soykırımcı İsrail rejimi dünyanın gözü önünde Filistin ve Gazze'de yapılan soykırımlarının ardından şimdi de İran'ı hedef almıştır.Bu saldırı uluslararası hukukun ve Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin açık bir ihlalidir ve bölgedeki bariş ve istikrarı ciddi şekilde tehdit etmektedir. Saldırılar. İran'ın başkenti Tahran. Tebriz, İsfahan ve diğer bölgelerdeki nükleer tesisler ile askeri noktaları hedef almış, sivil yerlesim verlerinde de can kayıplarına yol açmıştır. Bu durum, masum sivillerin hayatını tehlikeve atmakta ve bölgedeki gerilimi tırmandırmaktadır.İsrail'in özellikle İran'daki yaklaşık 48 milyon üzerinde Türk soydaşlarımızın ağırlıklı olarak yaşadığı Güney Azerbaycan'daki Türk şehirlerinin bombalanmasını şiddetle kınıyoruz. Bu tür saldırgan tutumlar yalnızca iki ülke arasındaki tansiyonu artırmakla kalmamakta, aynı zamanda tüm bölgeyi istikrarsızlığa sürüklemekte ve sivillerin güvenliğini ciddi biçimde tehlikeye atmaktadır. Her egemen devletin toprak bütünlüğü ve ulusal güvenliği, uluslararası toplumun koruması altındadır. Hiçbir devletin başka bir ülkeye yönelik bu tür tek taraflı saldırılarda bulunması kabul edilemez. Bölgemizde barış ve güvenliği baltalamak isteyen bu saldırgan tutum, Türk milletinin diriliş ruhuna ve varlığına yönelik dolaylı bir tehdittir. Bu saldırılar, Türkiye'nin milli güvenliği ve bölgesel istikrar açısından kabul edilemez bir durumdur” ifadelerinde bulunuldu.