Anadolu-Azerbaycan Eğitim Kültür ve Dostluk Derneği iftar sofrasında buluştu

(RHA)- Kayseri Anadolu-Azerbaycan Eğitim Kültür ve Dostluk Derneği, geleneksel olarak düzenlediği iftar programında bir araya geldi.



Programa, Kayseri Anadolu-Azerbaycan Eğitim Kültür ve Dostluk Derneği Başkanı İsmet Taymuş, İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı Fatih Özdemir, Kayseri İl Jandarma Komutanı Bilgihan Yeşilyurt, Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ve Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ katıldı. İftar programında konuşan Dernek Başkanı İsmet Taymuş, “Bu mübarek Ramazan ayında düzenlenen iftar programımıza hoş geldiniz. Derneğimizin değerli üyelerine teşekkür ediyorum. Bugün ayrıca Çanakkale Şehitlerimizi ve başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını rahmetle anıyoruz. Bu toprakları korumak için canlarını veren tüm şehitlerimizi saygıyla yad ediyorum” dedi.

İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı Fatih Özdemir ise, “Bu ülke ve devletimiz, şehitlerimizin kanıyla kurulmuştur. Tüm gazilerimizi ve şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Böyle güzel bir programda sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum” dedi.

İl Jandarma Komutanı Bilgehan Yeşilyurt da, “Böylesi değerli bir toplulukla bir arada olmaktan gurur duydum. Ramazan ayının son iftarını hep birlikte kutlamaktan mutluluk duyuyorum. Bu vesileyle şehitlerimizi de rahmet ve minnetle anıyoruz” ifadelerini kullandı.Programda, protokol üyeleri ve dernek mensupları bir arada iftarını açarken, Ramazan ve yaklaşan bayram vesilesiyle sağlık, huzur ve mutluluk dileklerinde bulunuldu.

