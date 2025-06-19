Anadolu'da Yapılan Tek Fuar Kayseri'de

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Fuar Merkezi'nde düzenlenen Kamp Karavan Fuarı ile ilgili konuşan Atlas Fuar Yetkilisi Fevzi Atasagun, 'Fuarı Kayseri merkez olarak yaptık ama sadece Kayseri değil, çevre illerden de yoğun bir şekilde ziyaretçi akımı olacak. Ziyaretçilerimiz kampla, karavanla, Tiny House'la ilgili bütün görmek istedikleri ürünleri bu fuarda görebilirler. Anadolu'da yapılan tek fuardır ve sabah saat 10'dan akşam 8'e kadar açıktır. OSB Kayseri Tramvay durağından fuar alanımıza her on beş dakikaya bir ücretsiz servis vardır' dedi.

Anadolu'da Yapılan Tek Fuar Kayseri'de

19-22 Haziran 2025 tarihleri arasında Kayseri Organize Sanayi Fuar Merkezinde düzenlenen kamp karavan fuarı bugün ziyaretçilerine kapılarını açtı. Fuar, sabah saat 10:00 ile akşam saat 20:00’a kadar açık olacak.

‘OSB TRAMVAY DURAĞINDAN FUAR ALANIMIZA ÜCRETSİZ SERVİS VARDIR’

Atlas Fuar Yetkilisi Fevzi Atasagun fuara gelmek isteyen ziyaretçiler için ulaşım imkanı olduğunu belirterek, “Fuarımız 19 ve 22 Haziran tarihleri arasında ziyarete açıktır. 180 firmanın katılmış olduğu bu fuar iki bölümden oluşuyor. Karavan, Tiny House, kamp malzemeleri, doğa sporlarıyla ilgili bütün ekipmanlar bu fuarda sergileniyor. Fuarı Kayseri merkez olarak yaptık ama sadece Kayseri değil, çevre illerden de yoğun bir şekilde ziyaretçi akımı olacak. Türkiye’nin her  tarafından buraya firmalarımız geliyor. Ziyaretçilerimiz kampla, karavanla, Tiny House'la ilgili bütün görmek istedikleri ürünleri bu fuarda görebilirler. Herkesi fuarımıza davet ediyoruz. Anadolu’da yapılan tek fuardır ve sabah saat 10’dan akşam 8’e kadar açıktır. OSB Kayseri Tramvay durağından fuar alanımıza her on beş dakikaya bir ücretsiz servis vardır” diye konuştu.

Haber Merkezi

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