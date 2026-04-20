Anadolu Erciyes Engelliler Spor Kulübü Süper Lig'e yükseldi

Engelli Sosyal Faaliyetler Derneği Başkan Yardımcısı ve Kocasinan Belediyesi Anadolu Erciyes Engelli Spor Kulübü Başkanı Efdal Özkartal, yaptığı açıklamada takımın dışarıdan transfer yapmadan, tamamen Kayseri'de yaşayan engelli bireylerle mücadele ettiğini vurguladı. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen ligde, Afrika’dan veya diğer illerden oyuncu transfer etmediklerini belirten Özkartal, 19 Nisan’da Mersin Olimpik Yetenekler Spor Kulübü ile deplasmanda yapılan ve 1-1 eşitlikle sonuçlanan karşılaşma sonrası ikili averajla Türkiye ikincisi olduklarını ve adlarını Ampute Futbol Süper Ligi’ne yazdırdıklarını ifade etti.

Sporun engelli bireylerin motivasyonu, yaşam sevinci ve toplumla kaynaşması üzerindeki hayati etkisine değinen Başkan Özkartal, bu başarının arkasındaki en büyük gücün yerel yönetimlerin desteği olduğunu dile getirdi. Belediye desteklerinin bu tür faaliyetlerin sürdürülebilirliği için şart olduğunu hatırlatan Özkartal, Melikgazi Belediye Başkanlığı döneminde bu işin öncülüğünü yapan ve engelli sporlarını kurumsal bünyeye dahil eden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın açtığı yolun önemine dikkat çekti.

Özkartal, bu süreçte Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın farklı branşlardaki engelli kulüplerine ve kendi takımlarına sundukları sponsorluk ve kurumsal destekler sayesinde başarıya ulaştıklarını belirtti. Şehrin protokolüne camiası adına teşekkürlerini ileten Özkartal, engellilerin sosyal ve toplumsal hayata katılımına katkı sunan tüm başkanlara "İyi ki varsınız" diyerek sözlerini noktaladı.

