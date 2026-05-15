Anadolu Gelecek Zirvesi başladı

Erciyes Üniversitesi Mühendisler Birliği Kulübü, Abdullah Gül Üniversitesi Yöneylem Araştırması Kulübü, Reverans Danışmanlık iş birliğiyle hayata geçen Anadolu Gelecek Zirvesi, Erciyes Kültür Merkezi’nde başladı. İki gün sürecek organizasyonda alanında uzman isimler tarafından seminerler, paneller ve söyleşiler gerçekleştirilecek. Programa Abdullah Gül Üniversitesi Rektör Yardımcısı İrfan Alan, Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Ahmet Alper Öner, yönetim kurulu üyeleri, eğitimciler ve öğrenciler katıldı. Program açılışında konuşan Abdullah Gül Üniversitesi Rektör Yardımcısı İrfan Alan, üniversitelerdeki öğrenci kulüplerinin önemine dikkat çekerek, “Dün Abdullah Gül Üniversitesi’nin Yön Eylem Araştırma Kulübü üyelerinden bir arkadaş beni ziyaret etti. Ben de uygunluğum nedeniyle katılıp destek vermek istedim. Bizim Abdullah Gül Üniversitesi’nde çok kulüplerimiz var. Erciyes Üniversitesi’nde de öyledir. Kulüplerimizin böyle tatlı rekabet içerisinde bu tür etkinlikleri düzenlemeleri bizi onurlandırıyor. Hatta Abdullah Gül Üniversitesi’nin marka tescilli olan non-akademik transkript diye bir uygulamamız var bizim. Bu non-akademik transkript yani normal eğitim öğretim transkriptinin yanında akademik olmayan faaliyetlere katılan öğrencilerimizin kendi faaliyetlerini danışmanlarına onaylattığı ve öğrenci dekanına onaylattığı, sonra da belli tecrübeleri, kişisel tecrübeleri biriktirdikleri bir ttranskript. Buna tabii endüstride olsun, iş sanayi dünyasında çok değer veriyorlar. Yani öğrencilerimizin sadece akademik başarısı değil, kişisel gelişimleri, kendilerine güvenmeleri, iletişim becerileri bunlar tabii çok aranan özellikler” ifadelerini kullandı.

Anadolu Gelecek Zirvesi yönetim kurulu üyesi Mustafa Eren ise başarıya giden süreçte yaşanan zorluklardan bahsederek, “Bu yolculuğa çıktığımızda önümüzde sadece bir hedef değil, aşılması gereken pek çok zorluk vardı. Bizleri bugün burada ekip olarak dimdik tutan şey, sadece başardıklarımız değil; o dar vakitlerde, küçük masalarda aldığımız büyük kararlardır. Kriz anlarını birer tecrübeye, engelleri ise başarıya giden birer basamağa dönüştürürken mühendislik disiplinimizi sosyal bir vizyonla, ‘biz olma’ bilinciyle harmanladık. Bugün burada sadece bir etkinliği başlatmıyoruz, Anadolu’nun potansiyeline inanan gençlerin omuz omuza verdiğinde neleri başarabileceğini kanıtlıyoruz” şeklinde konuştu.

Anadolu Gelecek Zirvesi yönetim kurulu üyesi Cüneyt Kızılkan ise, “Bizler, geleceği bekleyen değil, o geleceği kendi ellerimizle inşa etmek isteyen gençleriz. Üreten Türkiye’nin ve gelişen teknolojinin yarınlarında sadece seyirci kalmayı reddediyoruz. Tam aksine, bu sahnede ana aktör olmak için çabalıyoruz”