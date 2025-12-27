Anadolu Gençlik Derneği'nden 'Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi' programı

  • Haberler
Anadolu Gençlik Derneği Kayseri Şubesi, Kayseri Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde 'Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi' programı düzenleyecek.

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ve Milli Gençlik Vakfı (MGV) tarafından ‘Mekke’nin Fethi ve Kudüs Gecesi’ programı düzenlenecek.
Program, 31 Aralık Çarşamba günü saat 19.30’da Kayseri Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Program kapsamında Kur'an-ı Kerim Tilaveti, tiyatro gösterileri ve şiirler, Siyeri Nebi Ödül Töreni düzenlenecek ve Anadolu Gençlik Vakfı Kayseri Şube Başkanı Yusuf Şahin de bütün vatandaşları programa davet etti.

Haber Merkezi

