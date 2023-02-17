Anadolu Gençlik Derneği ve Can Suyu Yardımlaşma Derneği iş birliğiyle Sosyal Yardımlaşma Merkezi kuruldu

Bu illerden birisi olan Kayseri’de de Anadolu Gençlik Derneği ve Can Suyu Yardımlaşma Derneği ortak çalışmasında depremzedelerin ihtiyaçları karşılanmak üzere Sosyal Yardımlaşma Merkezi kuruldu.

6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 9 saat arayla meydana gelen iki büyük deprem, Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde yıkıma sebep oldu. Binlerce kişi hayatını kaybederken, birçok vatandaş ve kurum ise yaraların sarılması için yardım başlattı. Kayseri’de de Anadolu Gençlik Derneği ve Can Suyu Yardımlaşma Derneği ortak çalışmasında depremzedelerin ihtiyaçları karşılanmak üzere Sosyal Yardımlaşma Merkezi kuruldu.

1 ay boyunca Kayseri’ye gelen vatandaşların gıda, kıyafet gibi ihtiyaçlarını karşılamak üzere Sahabiye Mahallesi kentsel dönüşüm binalarının altında Sosyal Yardımlaşma Merkezini kurduklarını belirten Anadolu Gençlik Derneği Kayseri Şube Başkanı Ömer Faruk Çağrıcı “Depremin ilk gününden itibaren Anadolu Gençlik Derneği teşkilatlarımız olarak Can Suyu Yardımlaşma Derneği ile birlikte deprem bölgesine yardımlarımızı sürdürüyoruz. Depremin ilk anında araçlarımız oraya gönderip oradaki ihtiyaçları tespit ettik. Depremin 3’üncü gününde bir tır malzemeyi götürüp Maraş Elbistan’da vatandaşlarımıza dağıttık. Tabi zor bir süreç, Allah milletimize bir daha böyle bir şey yaşatmasın. Depremden bu yana yaklaşık 400 aracımız oradaki vatandaşlarımıza yardımcı oluyorlar. İlk etapta yeme içme ihtiyaçlarını karşıladık ama daha sonra baktık ki barınma ihtiyaçları öncelik olmaya başladı. Ve çadır işine girdik. Tanıdığımızın fabrikasını çadır fabrikasına çevirdik ve yaklaşık 150 çadır üretip bölgelere dağıttık. Son 3-4 gündür de Kayseri’mize gelen depremzede vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çalışmalara başladık. Kendi imkanlarımızla yaklaşık 15 ailemizi evlere yerleştirdik. Onun haricinde de buraya gelen vatandaşlarımızın gıda, kıyafet barınma, ev eşyası gibi ihtiyaçlarını karşılamak üzere şu an içinde bulunduğumuz Sosyal Yardımlaşma Merkezimizi kurduk. Amacımız 1 ay boyunca Kayseri’mize gelen vatandaşlarımızın gıda, kıyafet gibi ihtiyaçlarını karşılamak üzere Sahabiye Mahallesi kentsel dönüşüm binalarının altında açtık merkeze yakın olması için. Maraş’tan Malatya’dan gelen ailelerimiz bize taleplerini iletiyorlar biz de yardımcı oluyoruz” şeklinde konuştu.