Anadolu Güçbirliği Holding'den 2026 Vizyonu: İlk Ana Bayi Toplantısı Gerçekleşti

Toplantıda, 2025 yılına ait verilerin yanı sıra, 2026 yılına yönelik büyüme stratejileri, mağazacılık yatırımları, ihracat hedefleri ve global pazarlarda genişleme planları detaylı bir şekilde ele alındı. Ayrıca, markaların yenilikçi ürün yol haritaları da katılımcılara sunuldu.

"Sürdürülebilir Büyüme ve Dijitalleşme Önceliğimiz"

Anadolu Güçbirliği Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’su Serdar Karavil, toplantıda yaptığı konuşmada, yeni yapılanmanın her adımının markaların büyüme yolculuğuna katkı sağlamak için tasarlandığını vurguladı. Karavil, 2026 yılının dönüşüm, yenilik ve global ölçekte daha güçlü bir konumlanma için önemli bir dönüm noktası olacağını belirtti. "Bellona olarak, 2026’yı yenilikçi adımların hız kazanacağı ve sürdürülebilirlik stratejilerimizin daha güçlü sonuçlar vereceği bir dönem olarak görüyoruz" dedi.

Toplantıda ayrıca, müşteri deneyimi odaklı yenilikler, dijital dönüşüm projeleri, sürdürülebilirlik çalışmaları ve satış sonrası hizmetlerde kalite artırıcı uygulamalar gibi konular da gündeme geldi. Anadolu Güçbirliği Holding, bayi ekosistemini desteklemek amacıyla bu tür toplantıları düzenli olarak gerçekleştirmeye devam edeceğini duyurdu.

Bu toplantı, şirketin sektördeki güçlü konumunu pekiştirmek ve iş ortaklarıyla olan bağlarını güçlendirmek adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.