Anadolu Koleji'nden Öğretmenler Gününe özel 24 takımlı basketbol turnuvası

Anadolu Koleji, Öğretmenler Günü dolayısıyla özel bir etkinlik düzenleyerek, sporun birleştirici gücünü öğrencilerine ve katılımcılara bir kez daha gösterdi. Bu yıl, Anadolu Koleji ev sahipliğinde gerçekleştirilen 3x3 basketbol turnuvası büyük bir ilgiyle başladı. Turnuvada farklı kulüplerde ve okullarda basketbol oynayan öğrenciler, aynı takımda yer alarak hem eğleniyor hem de centilmence mücadele ediyorlar.



Anadolu Koleji’nde düzenlenen basketbol etkinliği hakkında bilgiler veren Türkiye Basketbol Federasyonu Kayseri İl Temsilcisi Mehmet Ünal Sağlam, “Türkiye Basketbol Federasyonu'nun Kayseri İl Temsilcisiyim. Gördüğünüz bu güzel organizasyonda da hakem desteğini ve organizasyonun devamı ve başarılı geçmesi için gerekli desteği vermek üzere buradayız. 24 takımla bir organizasyon yapıyoruz. Bunu Öğretmenler Günü adına yapıyoruz. Kıymetli öğretmenlerimizin ellerinden öperiz, saygıyla hepsini anıyoruz. Bu güzel ve güzide okulda onların ev sahipliğinde ve sponsorluğunda böyle bir organizasyonu yapmaktan, 24 takım ve gençleri sporla iç içe bir araya getirebilmek adına böyle bir organizasyonda bulunmaktan hepimiz çok mutluyuz” ifadelerinde bulundu.



Düzenlenen etkinlikle öğrencilerin sporun ruhunu ve ahlakını öğrendiklerini ifade eden Erciyes Üniversitesi Öğretim Görevlisi Hasan Aksoyak, “Bu Öğretmenler Günü vesilesiyle düzenlenen 3x3 basketbol turnuvası, Anadolu Koleji ev sahipliğinde yapılıyor. Daha önce 3x3 organizasyonu Kayseri’de birkaç defa düzenlendi. Bildiğiniz üzere normalde beşe beş basketbol vardır; üçe üç basketbol ise geçtiğimiz yıllarda olimpiyatlara dahil edildi. Şu anda hem ülkemizde hem de dünyada çok fazla rağbet gören bir branş hâline geldi. Arkamızda oynayan çocuklar, hem okul maçlarında hem de kulüp maçlarında karşılıklı takımlarda yer alan çocuklardır. Bu turnuvanın güzelliği şudur: Farklı kulüplerde ve farklı okullarda oynayan çocuklar burada aynı takımda, aynı amaç doğrultusunda mücadele ediyorlar. Yeni arkadaşlıklar kuruyor, sorumluluk alıyor ve özgüvenleri gelişiyor. En güzeli de sporun ruhunu ve ahlakını burada öğreniyorlar. Centilmence mücadele etmeyi kavrıyorlar. Turnuvamıza 24 takım katılıyor. Bugün grup maçları oynanıyor; yarın sabah da grup maçları devam edecek. Sonrasında gruplarında ilk ikiye giren takımlar çeyrek finale yükselecek. Yarı final ve final müsabakalarının ardından turnuva tamamlanacak” diye konuştu.