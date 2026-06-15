Anadolu Koleji yıl sonu sergisi, ziyaretçilerini bekliyor

Anadolu Koleji Akıl Oyunları Öğretmeni Ayşe Büyükbozkoyun, Görsel Sanatlar Öğretmeni Alev Kolaklıkaya ve Drama Öğretmeni Fatma Nur Uyar tarafından koordine edilen ve ilkokul-ortaokul öğrencileri tarafından hazırlanan yıl sonu sergisi, ziyarete açıldı. Kayseri’de bulunan bir AVM’de sergilenen eserler, bugün saat 22.00’ye kadar ziyaretçilerini bekliyor olacak.

Tamamı öğrenciler tarafından hazırlanan sergide, geri dönüşüm ve atık maddelerinden tasarlanan eserler, kutu oyunları, akrilik resimler, tuval çalışmaları ve yapay zeka destekli çalışmalar yer alıyor.