  • Haberler
  • Gündem
  • Anadolu Koleji yıl sonu sergisi, ziyaretçilerini bekliyor

Anadolu Koleji yıl sonu sergisi, ziyaretçilerini bekliyor

Öğrenciler tarafından hazırlanan dönüşüm ve atık maddelerinden tasarlanan eserler, kutu oyunları, akrilik resimler ve tuval çalışmalardan oluşan Anadolu Koleji yıl sonu sergisi, ziyaretçilerini bekliyor.

Anadolu Koleji yıl sonu sergisi, ziyaretçilerini bekliyor

Anadolu Koleji Akıl Oyunları Öğretmeni Ayşe Büyükbozkoyun, Görsel Sanatlar Öğretmeni Alev Kolaklıkaya ve Drama Öğretmeni Fatma Nur Uyar tarafından koordine edilen ve ilkokul-ortaokul öğrencileri tarafından hazırlanan yıl sonu sergisi, ziyarete açıldı. Kayseri’de bulunan bir AVM’de sergilenen eserler, bugün saat 22.00’ye kadar ziyaretçilerini bekliyor olacak.

Tamamı öğrenciler tarafından hazırlanan sergide, geri dönüşüm ve atık maddelerinden tasarlanan eserler, kutu oyunları, akrilik resimler, tuval çalışmaları ve yapay zeka destekli çalışmalar yer alıyor.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayseri'den Boğazlıyan'a Giden Tarihi Yol Meclis Gündeminde
Kayseri'den Boğazlıyan'a Giden Tarihi Yol Meclis Gündeminde
Vali Yardımcısı Şenol Esmer memleketinde son yolcuğuna uğurlandı
Vali Yardımcısı Şenol Esmer memleketinde son yolcuğuna uğurlandı
Tarihi Saat Kulesi'nde yaşanan arıza giderildi
Tarihi Saat Kulesi’nde yaşanan arıza giderildi
Sümer Fen Lisesi öğrencileri, Uluslararası MEB Robot Yarışması'nda 3'üncü oldu
Sümer Fen Lisesi öğrencileri, Uluslararası MEB Robot Yarışması’nda 3’üncü oldu
Erciyesevler Mahallesi'ne Yeni Kütüphane Geliyor
Erciyesevler Mahallesi’ne Yeni Kütüphane Geliyor
Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde Ulaşımı Rahatlatacak Yeni Yol Çalışması
Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde Ulaşımı Rahatlatacak Yeni Yol Çalışması
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!