Anadolu'nun tek Ekolojik Pazarı, 13'üncü kez Erciyesevler Mahallesi'nde açıldı

Kocasinan Belediyesi öncülüğünde, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kapadokya Organik Tarım Üreticileri Birliği Derneği (KAPTAR) ve Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği’nin katkılarıyla hazırlanan “Yüzde 100 Ekolojik Pazar”, Erciyesevler Mahallesi’nde açıldı. Açılışa; Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ın yanı sıra Kapadokya Organik Tarım Üreticileri Birliği Derneği (KAPTAR) Başkanı Yeşim Bekyürek, belediye meclis üyeleri ile bölge sakinleri katıldı. Yüzde 100 Ekolojik Pazar'da konuşan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "13'üncü kez pazarımız kapılarını açıyor. Organik üretimin yapıldığı, organik ürünlerin satılmış olduğu yüzde 100 ekolojik pazarımız Erciyesevler Mahallesinde. Biz bu işe başladığımız günden bugüne kadar aynı şekilde kararlılıkla devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın özellikle doğal ürünlere ulaşabilmesi noktasında üreticiyle satın alan tüketicinin aynı noktada bir araya geldiği bir pazardayız ve burada hiçbir şekilde aracının olmadığı ve ürünlerin de doğal ortamda üretilmiş olduğu bir pazar. Doğal ortamda üretildiğinin özellikle altını çiziyorum çünkü buradaki üretim aşamalarının hepsi kontrol altında. KAPTAR tarafından, Buğday Derneği tarafından, Tarım İl Müdürlüğümüz tarafından bunlar denetleniyor. Bu denetim neticesinde buraya gelen ürünlerin doğal olduğu, yüzde 100 akredite olduktan sonra buradaki ürünler vatandaşlarımıza satılır hale geliyor. Bütün üreticilerimizin ellerine emeklerine sağlık. Çünkü kolay bir süreç değil, zor bir süreç doğal ürün üretme işi. Şu anda başladığımız günden bugüne kadar da bu işi yapan 30 tane esnafımız var, 30 tane çiftçimiz var, üretenimiz üreticimiz var ve bunların hepsi de aile işletmeleri. Evlerinde anne babayla birlikte çocukların da üretimin içerisinde bir fiil yer aldıkları, hatta burada satış noktasında da üretimden pazara gelinceye kadar bu satışı da yapmış oldukları bir sistemde devam ediyor ve bu pazarı biliyorsunuz, günler öncesinden bekleyen hemşehrilerimiz var. Ne zaman açılacak diye takip eden hemşehrilerimiz var. Pazarın yaygınlaşması noktasında bizden çok talep oluyor ama biraz önce söylediğim gibi 30 tane üreticimiz var. Pazarın yaygınlaşması demek, üretimin artabilmesi demek. Bu üretimin artabilmesi için de organik vasfında üretim yapılabilmesi için, o standartta üretim yapılabilmesi gerekiyor. Biz her noktada tarımı destekliyoruz. Organik tarımı da ayrıyeten özellikli olarak destekliyoruz, ayrı bir parantez açıyoruz orada. Tabii ki kırsalda, köyde üretilen ürünler, organik olarak üretilen ürünler veyahut da diğer üretim metotlarının hepsi içerisinde ayrı ayrı farklı kendi içerisinde hassasiyetleri var ama bugün burada açılışını yapmış olduğumuz organik pazar olması hasebiyle organik pazardan, organik üretimden dem vurarak bunları söylüyorum. İnşallah daha güzel günlerde sağlık içerisinde bir arada olmak dileğiyle diyorum. Herkese iyi pazarlar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kapadokya Organik Tarım Üreticileri Birliği Derneği (KAPTAR) Başkanı Yeşim Bekyürek ise: "Ekolojik pazarın denetleyicisi ve yürütücüsü olarak birkaç cümle ifade etmek istiyorum. 13 yıldır aralıksız pandemide bile çalışan ve yerel yönetim tarafından sonsuz desteklenen güçlü bir pazarız. Anadolu'nun en önemli organik pazarlarından biri Kayseri'dir ve bir ziraat mühendisi tarafından bu pazar her gün düzenli olarak denetlenmektedir ve sezon boyunca tüm ürünler sertifikasyon şirketinin kontrolü ve denetimi altındadır. Hem Tarım ve Orman İl Müdürlüğü hem de sertifikasyon şirketinin yapmış olduğu kalıntı analizleri sonucunda herhangi bir kalıntılı ürün çıktığı zaman o üreticinin bir daha pazara girmesi söz konusu olmadığı için yüzde 100 güvenerek tüketebileceğiniz son derece sağlıklı ürünleri içeren bu pazara tüm tüketicilerimizi her pazar bekliyoruz" şeklinde konuştu.