Anadolu Oto Galericiler Sitesi Başkanı Atabey: Otomobil piyasası durgun

Kayseri Anadolu Oto Galericiler Sitesi Başkanı Bilal Atabey, araç piyasası ile ilgili değerlendirmede bulundu. Atabey, “Son zamanlarda otomotiv sektöründe bir durağanlık yaşanıyor. Durağanlığın sebebi Orta Doğu’da yaşanan kriz, altın fiyatlarının düşmesi, yüksek fiyattan alınan altının bozdurulaması diyebiliriz. Elinde altın olan vatandaşımız biraz yükselmesini bekliyor. Ayrıca, dolar ve Euro’daki fiyat aralıklarının değişken olması bir de mevduat faizlerinin yüksek olması nedeniyle kredi çekmek isteyen vatandaşlarımız yüksek faizler nedeniyle kredi çekemiyor. Bu nedenle otomobil piyasası durgun. Tabi bu durgunluk böyle duracak değil. Önümüzde Kurban Bayramı var. Kurban Bayramı ile birlikte hareketlik olacaktır. Bu hafta havaların ısınmasıyla vatandaşlarımız araç almak için geziyor. Vatandaşımız fiyat kontrolü yapıyor. Fiyat kontrolünden sonra araçlarını alacaktır. Yaz ayı geldiğinde araç fiyatları artar. Bu nedenle araç almak isteyenlerin bu dönemi değerlendirmesini tavsiye ediyoruz. İlerleyen zamanlarda Kurban Bayramı’nın gelmesi, okulların kapanması ve tatil dönemini de düşündüğünüzde araçlara talep artacaktır. Bununla birlikte fiyat artışları da yaşanacaktır” diye konuştu.

Sıfır araçlarda uygulanan 6 bin kilometre ve 6 ay satış yasağına değinen Atabey, “Pandemiden sonra araç sektöründe aşırı bir yükseliş vardı. Bu nedenle sıfır araçlara 6 bin kilometre ve 6 ay satış yasağı getirilmişti. Bu şu demek oluyor; 6 ay dolmadan ve 6 bin kilometre kullanmadan sıfır aracını satamıyorsun. Bu kanun devam ediyor. Artık eski enflasyon yol. Araç artışları çok yaşanmıyor. Bu nedenle bu kanunun yaşam şartlarına göre yeniden gözden geçirilmesini rica ediyoruz” ifadelerini kullandı.

(RHA)