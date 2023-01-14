Anadolu Plajı sosyal tesisi 10 yıllığına kiralama ihalesine çıkıyor

Kırşehir'de, 'Anadolu'nun plajı' olarak bilinen Savcılı Plajı Sosyal Tesisleri 10 yıllığına kiralama ihalesine çıkıyor.

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  • 14.01.2023 08:47
  • Güncelleme: 14.01.2023 08:47
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Anadolu Plajı sosyal tesisi 10 yıllığına kiralama ihalesine çıkıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kırşehir’de, ’Anadolu’nun plajı’ olarak bilinen Savcılı Plajı Sosyal Tesisleri 10 yıllığına kiralama ihalesine çıkıyor.

Kırşehir’in Kaman ilçesi sınırlarında yer alan ve 90 bin metrekare kullanım alanına sahip olan kültür tesisi, açık teklif usulü ile 5+5 yıllığına kiralama ihalesine çıkıyor. Turizm tesis alanı içerisinde; bin 322 metrekare kullanım alanına sahip 750 kişi kapasiteli restoran, kafe, işyerleri, bin 500 metrekare alana sahip otopark, bisiklet ve yürüyüş yolları ile yeşil alanlar, mescid, bebek bakım odası, plaj voleybolu sahası, basketbol sahası, cankurtaran kulesi, kiosk ve yüzer iskele, güneşlik ve şezlonglar, çocuk oyun alanları, 1 kilometre uzunluğa sahip plaj ve kumsal, yüzme havuzu yer alıyor. İhalesi yapılacak alan ise Kaman ilçesi, Hirfanlı Barajı – Kızılırmak Nehri kıyısında yer alıyor.

Bölge; Ankara’ya 155, Kırşehir Merkeze 59, Kaman İlçesine ise 23 kilometre mesafede yer almakta.

İHA

Kayseri Gündem
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