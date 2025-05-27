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Anadolu Sanayisi'nin Yön Arayışı Paneli Gerçekleştirildi

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) ev sahipliğinde, Ekonomi Gazetesi ve EMA Yeminli Mali Müşavirlik işbirliğiyle düzenlenen '2025'te Türkiye Ekonomisi ve Anadolu Sanayisinin Yön Arayışı' paneli gerçekleştirildi.

Anadolu Sanayisi'nin Yön Arayışı Paneli Gerçekleştirildi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin kent ekonomisine sağladığı katkılar, 2025’te Türkiye Ekonomisi ve Anadolu Sanayisinin Yön Arayışı panelinde plaketle taçlandırıldı. 

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan’ın da katıldığı panelde, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin kent ekonomisine yaptığı katkılar özel olarak vurgulandı.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek adına Vali Yardımcısı Şemseddin Erkaya ve Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç adına Genel Sekreter Hüseyin Beyhan’a, kent ekonomisine destekleri dolayısıyla plaket takdim edildi.

KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya açılış konuşmasında, Ekonomi Gazetesi ve EMA Yeminli Mali Müşavirlik’e panelin gerçekleşmesindeki katkılarından dolayı teşekkür ederken, Kayseri Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi’nin kent ekonomisine sağladığı desteklerin önemine dikkat çekti.

Panelde, 2025 Türkiye ekonomisi beklentileri, Anadolu sanayisinin güçlü ve zayıf yönleri ile sanayi, finans ve yatırım alanındaki yeni fırsatlar ve riskler kapsamlı şekilde tartışıldı. Kayseri’nin bölgesel sanayideki kritik rolü ve kent ekonomisinin sürdürülebilir büyümedeki yeri katılımcılar tarafından özellikle vurgulandı.

Haber Merkezi

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