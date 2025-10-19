Anadolu Şiir Akşamları Başladı



Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi tarafından düzenlenen “Anadolu Şiir Akşamları” etkinliği Cumhuriyet Meydanı Kızılay Ok Burcu binasında gerçekleştirildi.

Konu ile ilgili bilgiler veren Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi Başkan Yardımcısı Vedat Önal şunları kaydetti:

“Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi olarak birçok faaliyete imza atıyoruz. Son olarak geçtiğimiz haftalarda bir hafta boyunca gerçekleştirdiğimiz ‘Yazar-Okur Buluşmaları’ programımızı Hunat Medresesinde yapmıştık. Şu anki düşüncemiz programımızı her on beş günde bir Cuma akşamları yapmak. Bugün burada şiir gecemize üyemiz olmayanlarında katıldığını gördük ve çok mutlu olduk. Özellikle üyemiz olsun olmasın genç üniversiteleri bu özel Anadolu Şiir Akşamları etkinliğine bekliyoruz. Şu an programlarımızı Kızılay Ok Burcu binasında gerçekleştirmeyi bu tarihi mekanı şiirin ve şairlerin sesleriyle doldurmayı planlıyoruz. Bunun dışında Unutulmaz Şahsiyetler ve Enderun Mektebi gibi programlarımızda ilerleyen haftalarda yeniden başlayacak”

Anadolu Şiir Akşamları Programına, Türkiye Yazarlar Birliği üyesi şairler ve üye olmayan şairlerden de birçok katılım oldu. Şairler şiirlerini bu anlamlı tarihi mekanda sunmanın mutluluğunu yaşadılar.