Anadolu Yıldızları 'devam' dedi

Kayseri Şeker 1. Amatör Küme Play-Out son maçında Yerköyspor'u mağlup eden Anadolu Yıldızları ligde kaldı.

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  • 10.04.2023 08:49
  • Güncelleme: 10.04.2023 10:27
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Anadolu Yıldızları 'devam' dedi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Şeker 1. Amatör Küme Play-Out son maçında Yerköyspor’u mağlup eden Anadolu Yıldızları ligde kaldı.

Kayseri Şeker 1. Amatör Küme normal sezonun ardından Play-Out heyecanı da sona erdi. Play-Out heyecanında 3 takımdan biri olan Anadolu Yıldızları, oynadığı 2 maçı da kazanarak ligde kalmayı başardı. Erciyesgücü FK ve Yerköyspor’u mağlup etmeyi başaran Anadolu yıldızları gelecek sezonda yoluna 1. Amatör Küme’de devam edecek. Anadolu Yıldızları dün oynadığı ve 2-0 geriye düştüğü maçta Yerköyspor’u 5-3 mağlup ederek etmeyi başardı.

Yerköyspor maçında Anadolu Yıldızlarının gollerini İsmail Aslantaş (2), Lokman Arslan, Mustafa Yılmaz ve Burak Arslan kaydetti. Yerköyspor galibiyeti sonrası Anadolu Yıldızları oyuncuları büyük sevinç yaşadılar.

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İHA

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