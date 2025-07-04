Anadoludakiler Pazarı Millet Bahçesinde açıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayelerinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü ve ORAN Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle Kayseri Valiliği ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen Kayseri Anadoludakiler Pazarı, bugün düzenlenen program ile açıldı. Açılış törenine Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Murat Cahid Cıngı, Sayın Bayar Özsoy, Ayşe Böhürler, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Şimşek, ORAN Genel Sekreteri Yunus Emre Şeker, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, üreticiler ve vatandaşlar katıldı.

Coğrafi işaret tescilli yerel ürünlerin sergilendiği, ticaretinin ve tanıtımının yapıldığı Anadoludakiler Pazarı, 4-6 Temmuz tarihleri arasında Millet Bahçesinde ziyaretçilerini bekliyor olacak.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, açılış töreninde yaptığı konuşmada; “Yerel ürünlerimizin aşağılandığı dönemleri hep beraber gördük, yaşadık. Kilimin böyle köylülük sayıldığı tırnak içerisinde söylüyorum. Anadolu'daki tarhananın, lahmacunun bile tüm Anadolu'da aşağılandığı dönemleri beraber gördük. Ama çok şükür şimdi Anadolu'da üretilen ürünlerle gurur duyulan binlerce yıldır kökümüzden gelen kültürün oluşturduğuna inandığımız ve öne çıkardığımız özellikle Cumhurbaşkanımızın eşi değerli hanımefendi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Sanayi Bakanlığımız tarafından da Kalkınma Ajansı Genel Müdürlüğü tarafından da Anadolu'daki ürünlerimizle hem öne çıkarma hem de gurur duyduğumuz bir dönemi yaşıyoruz. Şöyle bir şey de dayatılıyordu; çocuklar bebek ile oynayacak ise Barbie bebekle oynayacaklar. Çünkü bütün dünya bununla oynamanın bir zenginlik, modernlik olduğunu söylüyor. Hayır biz Soğanlı bebeği seviyoruz. Annelerimizin yaptığı bebeklerle gurur duyuyoruz” açıklamalarını yaptı.

AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, “Bütün bu değerler yerelde kaybolabilir yerelde unutulabilir veya dar bir alanda kalabilirdi. Bunları dünyanın bütün farklı kesimlerine açmak ve mesela bizim Sarıoğlan çikolatamız Trendyol'da satılıyor. Bugün Sarıoğlan çikolatamız, çeşitli ürünlerimiz, bizim çeşitli marketlerin internet sitelerinde satılıyor. Bütün bunları bir pazarlama ağıyla genişletmek satışına imkan sağlamanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ama bunun için estetik, kurumsallaşma, bir hikaye oluşturma bütün bunlara dair o kültürün taşınmasını çok önemli buluyorum” diye konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Şimşek, “Anadolu'nun bu zengin ürünlerini daha görünür kılmak, markalaşma ile kalite ile daha üst sınıflara aktarma ve küresel sahneye çıkartabilmek bakımından Anadolu'dakiler projesi geliştirildi. Kalkınma Ajansları olarak da biz bu alana yüksek desteklerle, bu alanın üretiminde bulunan kişileri, ticarileştirme gayret ediyoruz, önem veriyoruz. Kayseri son dönemde bu alanda önemli atılımlar yaptı. 36 coğrafi işaretli ürünüyle ülkemizde yerel ürünleri temsil ediyor. Ümit ediyorum ki Avrupa birliği tescilleri ile ve ürettiğimiz ürünleri globale daha fazla çıkarmak suretiyle hak ettiği yerlere ulaştıracak. Biz inanıyoruz ki Kayseri sucuğu dünyadaki bütün salam ve sosislerden daha değerli. Kayseri yağlaması inanıyorum ki daha fazla kişinin topraklarına ulaşacak. Mutfaklarında İnşallah satılan bir lezzet olarak alınacak” ifadelerini kullandı.

ORAN Genel Sekreteri Yunus Emre Şeker, “Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde yürütülen Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız koordinasyonunda yürütülen Anadolu'dakiler projesi, bereket, beceri ve birikim temalarında yerel ürünlerin değerlerinin tanıtıldığı satıldığı bir değere dönüştüğü bir program. Bugün burada ise Anadoludakiler Kayseri pazarı etkinliğinde özellikle Kayserimiz başta olmak üzere bölgemizden ürünlerin hem tanıtılacağı hem satışlarının gerçekleştirileceği çok özel bir etkinlikte bir aradayız” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesilmesiyle Anadoludakiler Pazarı ziyaretçilere açıldı. Daha sonra protokol tek tek stantları gezerek üreticilerle sohbet ederek alışveriş yaptı.