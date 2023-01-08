Anadut’tan Milletvekili Ataş’a tepki

İYİ Parti Kayseri 3. Olağan Kongresi sonuçlandı. İki adayın yarıştığı seçimi Tansu Şener kazandı. Tansu Şener’in karşısında ise Mehmet Anadut vardı. Seçim sonuçlandıktan sonra adayları sahneye çıkartan İYİ Parti Kadın Politikaları Başkanı Ünzile Yüksel, iki adayında elini havaya kaldırdı ve kazananın İYİ Parti olduğunu, kaybedenin olmadığını söyledi. Bunun üzerine sahneye İYİ Parti eski İl Başkanı Sebati Ataman’da çıktı ve Tansu Şener’in elini tutarak havaya kaldırdı. Daha sonra ise İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, sahneye geldi ve diğer aday Anadut’un elini tutup havaya kaldırmak istedi. Mehmet Anadut ise Ataş’ın elini tutmayarak Tansu Şener’i işaret etti. Daha sonra fotoğraf çekilmek için tekrar eller havaya kalkınca Anadut Ataş’ı bir kez daha reddetti ve Milletvekili Ataş’ın eli boş kaldı.