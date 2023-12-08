Anafartalar Mahallesi'nde hummalı çalışmalar devam ediyor

Melikgazi Belediyesi, ilçeyi yapmış olduğu nitelikli çalışmalar ile geleceğe taşırken, yepyeni yollar, caddeler, kavşaklar ve meydanlar ile vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak üzere birçok projeyi de hayata geçiriyor.

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  • 08.12.2023 10:34
  • Güncelleme: 08.12.2023 14:00
Anafartalar Mahallesi'nde hummalı çalışmalar devam ediyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Belediyesi, ilçeyi yapmış olduğu nitelikli çalışmalar ile geleceğe taşırken, yepyeni yollar, caddeler, kavşaklar ve meydanlar ile vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak üzere birçok projeyi de hayata geçiriyor.

Bu çerçevede Belsin’de bulunan Latif Başkal Cami’nin etrafında çevre düzenlemesi yapıldı ve depremde hasar gören caminin minaresi yenilendi. Yeşil alan çalışmalarına başlanılan Anafartalar Mahallesi’nde cami için nezih yeni bir şadırvan ve ikinci bahar evi de yapılıyor.

Melikgazi’de yeşil alan ve peyzaj çalışmaları ile ilçenin modern görünümüne katkı sağlamaya devam ettiklerini ifade eden Başkan Palancıoğlu, “İlçemizi geleceğe taşırken, yepyeni yollar, caddeler, kavşaklar ve meydanlar ile vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak üzere projelerimizi hayata geçiriyoruz. Bu kapsamda Belsin’de bulunan Latif Başkal Cami’mizin etrafında çevre düzenlemesi ve depremde hasar gören minaresini yeniden yapmıştık. 2600 metrekare parke çalışması ve 3000 metrekare alanda da çevre düzenlemesi yapıldı. Yeşil alan çalışmalarına başladık. Camiye nezih yeni bir şadırvan kazandırıyoruz. Ayrıca yaşlılarımız için İkinci Bahar Evi de yapacağız. Kar yağışı gelmeden önce çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Vatandaşlarımızın konforunu artırmak, onlara daha güzel hizmet vermek daha güzel mahallelerde yaşamalarını sağlamak üzere çevre düzenlemesi çalışmalarımızı çok önemsiyoruz. İnşallah burası önümüzdeki günlerde tamamlanıp bitecek ve vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Hayırlı olsun. Melikgazililere yakışır bir ilçe oluşturmak için gayretle çalışan mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim” dedi.

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İHA

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