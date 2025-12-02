Anahtar Parti'den eski Yahyalı Hastanesi için çağrı: 'Tekstil atölyesine dönüştürülsün'

Yahyalı’ya yeni kazandırılan devlet hastanesi binasının hizmete girmesiyle birlikte, eski hastane Yahyalı belediyesine tahsis edildi, binadaki tüm birimler yeni binaya taşındı. Yahyalı İmar A.Ş eski Genel Müdürü ve Anahtar parti ilçe başkanı Akif Kafalı binanın atıl durumda kalmaması için uzun süredir girişimlerde bulunduğunu belirterek, boş kalan yapının madde bağımlıları için riskli bir alana dönüşebileceğini söyledi. Kafalı, binanın değerlendirilmesi adına Yahyalı Belediyesi ile görüşerek, buraya istihdam sağlayacak bir tekstil atölyesi kurulmasının uygun olacağını ifade etti.

Kafalı, İstanbul’da tekstil fabrikası bulunan iş insanlarıyla da görüşerek Yahyalı’ya yatırım çekmeye çalıştı. Hatta dönemin Kaymakamı ve Belediye Başkanı ile birlikte İstanbul’a giderek söz konusu yatırım için girişimlerde bulunduklarını, ancak Yahyalı Belediyesi’nden beklenen desteği alamadıklarını dile getirdi.

Kafalı’nın görüştüğü iş insanının şirketini Mısır’a, taşıdığı, ancak buna rağmen Yahyalı’da uygun bir yer bulunması halinde 400–500 kişilik bir tekstil atölyesi kurmaya hazır olduğunu ifade etti.

Bugün eski devlet hastanesi binasına giderek içeride oluşan tahribatı görüntüleyen Anahtar Parti İlçe Başkanı Akif Kafalı, çektiği videoyla hem vatandaşlara durumu göstermeyi hem de Yahyalı Belediyesi’ne çağrısını bir kez daha yinelemeyi amaçladı.