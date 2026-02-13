Anahtar Parti'den Kayseri Çıkarması

Anahtar Parti Teşkilat Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Tahir Keskinkılıç beraberindeki heyet, bir dizi program için Kayseri'ye geliyor.

Anahtar Parti'den Kayseri Çıkarması

Anahtar Parti Teşkilat Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Tahir Keskinkılıç, bir dizi ziyaret ve program dolayısıyla Kayseri’ye geliyor. 14 Şubat 2026 Cumartesi gerçekleşecek programda, Başkan Keskinkılıç ve parti üyeleri, sırasıyla Bünyan, Talas, Melikgazi ve Kocasinan ilçe teşkilatlarını ziyaret edecek. Aynı gün içerisinde saat 17.00’de Kayseri İl Başkanlığı binasında Başkan Keskinkılıç’ın katılımıyla Teşkilat Toplantısı gerçekleştirilecek.

Haber Merkezi

