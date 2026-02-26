Anahtar Parti Gençleri Cumhuriyet Meydanında iftariyelik dağıttı

Anahtar Parti Kayseri İl Gençlik Kolları Başkanı Av. Ümit Can Aşatır'ın öncülüğünde Anahtar Parti Kayseri İl Gençlik Kolları tarafından Kayseri Cumhuriyet Meydanında iftar saatinde meydanda görev başında olan, evine yetişemeyen otobüs şoförlerine ve ulaşım emekçilerine hurma, çorba ve su ikramında bulundu. Anahtar Parti tarafından yapılan açıklamada, “Biz inanıyoruz ki; “Ortak Akıl, İleri Türkiye" ancak birbirimize sahip çıkarak, gönül gönüle yürüyerek mümkün olur. Rabbim tuttuğumuz oruçları kabul etsin. Birliğimiz daim, dayanışmamız güçlü olsun” denildi.