  • Haberler
  • Gündem
  • Anahtar Parti Gençleri Cumhuriyet Meydanında iftariyelik dağıttı

Anahtar Parti Gençleri Cumhuriyet Meydanında iftariyelik dağıttı

Anahtar Parti Kayseri İl Gençlik Kolları Kayseri Cumhuriyet Meydanında iftar saatinde meydanda görev başında olan, evine yetişemeyen otobüs şoförlerine ve ulaşım emekçilerine hurma, çorba ve su ikramında bulundu.

Anahtar Parti Gençleri Cumhuriyet Meydanında iftariyelik dağıttı

Anahtar Parti Kayseri İl Gençlik Kolları Başkanı Av. Ümit Can Aşatır'ın öncülüğünde Anahtar Parti Kayseri İl Gençlik Kolları tarafından Kayseri Cumhuriyet Meydanında iftar saatinde meydanda görev başında olan, evine yetişemeyen otobüs şoförlerine ve ulaşım emekçilerine hurma, çorba ve su ikramında bulundu. Anahtar Parti tarafından yapılan açıklamada, “Biz inanıyoruz ki; “Ortak Akıl, İleri Türkiye" ancak birbirimize sahip çıkarak, gönül gönüle yürüyerek mümkün olur. Rabbim tuttuğumuz oruçları kabul etsin. Birliğimiz daim, dayanışmamız güçlü olsun” denildi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kartal Kavşağı Projesinin ihalesi için mali teklifler yapıldı
Kartal Kavşağı Projesinin ihalesi için mali teklifler yapıldı
Şehit Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen için hatıra ormanı oluşturulacak
Şehit Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen için hatıra ormanı oluşturulacak
Başkan Yalçın iftarını gönül sofrasında vatandaşlarla açtı
Başkan Yalçın iftarını gönül sofrasında vatandaşlarla açtı
Kayseri'de bir haftada 1778 sürücüye cezai işlem uygulandı
Kayseri'de bir haftada 1778 sürücüye cezai işlem uygulandı
Ulaştırma Bakanlığı'ndan Büyükkılıç'a Ziyaret
Ulaştırma Bakanlığı'ndan Büyükkılıç'a Ziyaret
Hacılar'da ekipler karla mücadele için sahada
Hacılar’da ekipler karla mücadele için sahada
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!