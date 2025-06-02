Anahtar Parti Genel Başkan Yardımcısı Keskinkılıç: 'Farklılıklara rağmen omuz omuza yaşanır bir Türkiye mümkündür'

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Anahtar Parti Genel Merkezini ziyaret etti. Ziyaretle ilgili açıklama yapan Anahtar Parti Genel Başkan Yardımcısı Tahir Keskinkılıç, “Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’i, Anahtar Parti Genel Merkezimizde misafir ettik. Bu ziyaret, sadece bir nezaket buluşması değil; farklı siyasi anlayışların kendi özgünlüklerine rağmen bir araya gelip konuşabildiği bir Türkiye’nin mümkün olduğunu gösteren değerli bir adımdır. Biliyoruz ve inanıyoruz ki, bu ülkenin en temel sorunu farklılıklar değildir. Asıl sorun, farklılıkların yıllardır ve kasıtlı olarak bir tehdit gibi gösterilmesi ve bu tarif üzerine bina edilen ayrıştırıcı siyasi dildir. Yıllardır kimlikler, inançlar, fikirler üzerinden çizilen yapay sınırlarla insanlar birbirine yabancılaştırıldı. Oysa değerli olan şey, ayrıştırmak değil; birleştirmek olmalıydı. Devleti adalet ile kalkındırma erdeminden uzaklaşıp, sadakat ve aidiyet ile kutuplaştırmayı tercih etmenin sonucunda geldiğimiz bugünkü siyasal iklimin, bu milletin geleceğine bir katkı sağlamayacağı açık ve net bir şekilde artık görülmektedir” ifadelerini kullandı.

‘İNSANLARIN FARKLILIKLARINA RAĞMEN OMUZ OMUZA YAŞAYABİLECEĞİ BİR TÜRKİYE MÜMKÜNDÜR’

Anahtar Parti olarak, insanı merkeze alan, vicdanı siyasetin üstünde tutan bir anlayışla yola çıktıklarını dile getiren Keskinkılıç, “Bunun için siyaseti bir yarış değil, bir sorumluluk alanı olarak görüyoruz. Bizim için vatana ve bayrağa bağlılıkla beraber; adalet, liyakat, hakikat ve birlikte yaşama iradesi önemlidir. Ülkenin artık kavga siyasetinden değil, uzlaşma kültüründen besleneceğine inanıyoruz, zira bu millet kimsenin tekelinde değildir. İnancı, kökeni, dünya görüşü ne olursa olsun, vatanına aidiyet duyan herkes bu toprağın evladı, bu vatanın asli sahibidir. İnsanların birbirine düşman değil; farklılıklarına rağmen yan yana, omuz omuza yaşayabileceği bir Türkiye mümkündür, diyoruz” diye konuştu.