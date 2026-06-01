Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu 'Şimdi baraj sınırına gelmek üzere partimiz'

Anahtar Parti Kayseri İl Başkanlığı tarafından bayramlaşma programı düzenlendi. Programa, Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı Elvan Öztürk, parti mensupları ve vatandaşlar katıldı. Ayrıca, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu ve Anahtar Parti Genel Başkan Yardımcısı Tahir Keskinkılıç ise cep telefonu ile görüntülü olarak bağlanarak Kayserililerin bayramını tebrik etti.

Kayserililere seslenen Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu; “Herkesin bayramını tebrik ediyorum. Geçmiş bayramınızı tebrik ediyorum. Güzel görünüyorsunuz, güzel gidiyorsunuz. Memleket kulvar olarak önünüze açılıyor. Önümüzdeki dönem her geçen gün Tayyip Bey'in talihi, bahtı döndü, buldu sizi. Ne olursa memlekette size yarıyor inşallah. Allah izin verirse önümüzdeki dönem yükseleceksiniz. Şimdi baraj sınırına gelmek üzere partimiz. Biz, partimizi çok iyi koruyarak her geçen gün güçlendirerek önümüzdeki dönem Türk milletinin hizmetini göreceğiz. Şartlar bizim lehimize, rüzgârlar bizim lehimize ve kendinizden başka rakibiniz yok. O yüzden Allah kolaylık versin. Bir omuzluk işiniz kalacak” ifadelerini kullandı.

Partinin son seçim anketinde ciddi bir ivme katettiğini belirten Anahtar Parti Genel Başkan Yardımcısı Tahir Keskinkılıç; “Küçük bir sürpriz daha söyleyeyim. Kayseri için bir araştırma şirketi il bazında, bizim bilgimiz dışında anketler yapıyor. En son Samsun gelmişti, dün itibariyle Kayseri geldi. Kayseri, anketlerde, yüzde 8,9'la dördüncü partiyiz orada. Bu coşku, bu aslında başarı hepimizin. Elinize, yüreğinize sağlık ama biz elbette bu hızla, bu organizasyon şemasıyla devam eder isek bu motivasyonla biz ikinci parti, üçüncü parti çok rahatlıkla olacak gibiyiz Kayseri'de” diye konuştu.

Burada yaptığı konuşmada Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı Elvan Öztürk ise “Şu son dönemde yaşadığımız siyasi gelişmeler aslında Anahtar Parti'nin ne kadar kıymetli bir alanı toparladığı ve domine ettiğini bir kez daha görüyoruz. Siyasette ahlakın, seçmenin iradesine saygının, hukukun, adaletin, sandığın, delegenin birbirine karıştığı dönemde ahlaki hattını koruyarak nezaketle ve hukuk ve adaleti üstün tutarak bir siyaset yapmanın aslında siyasete değer kattığını, siyaset adına değer ürettiğini ve siyaseti milletin hizmetinde kullanmak üzere icra edilen bir vazife olduğunu göstermesi anlamında Anahtar Parti hakikaten şu anda çok kıymetli bir alanı dolduruyor ve umut oluyor. Maalesef mevcut siyasi partilerin şu son dönemde yaşadığı birbirine karışan süreçlerin hepimizin anlamakta ve anlamlandırmakta zorluk çektiğimiz süreçlerin, siyasete hukukun, hukukun siyasete karıştığı bir dönemde Anahtar Parti'nin adeta çöldeki bir vaha gibi millete umut olma sürecini büyüterek devam etmesi hepimizin sorumluluğunu her geçen gün daha da büyütüyor” ifadelerine yer verdi.

Nevşehir’de Anahtar Parti’nin ilk açık hava mitingini yapacağını belirten Başkan Öztürk; “7 civarında bir belediye vardı. Mahkeme kararıyla bunlar şu anda tekrar belediye statüsüne geçti ve önümüzdeki pazar günü seçimler olacak. Mustafapaşa da biz, bize en yakın bölge Ürgüp'te, biz seçimlere katılacağız adayımızla beraber. Genel Başkanımız da perşembe günü saat 1.00'de partimizin ilk açık hava mitingini yapacak” açıklamasını yaptı.

Daha sonra parti üyeleri bayramlaştı.