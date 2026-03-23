Anahtar Parti İl Başkan Öztürk, 'Söz ve fikir bize, İzzet ve Şeref milletimize aittir'

Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı Elvan Öztürk, şehir trafiğini rahatlatmak adına parti olarak hazırladıkları öneriyi, Büyükşehir Belediye Meclisi'nde görüşülmek üzere dilekçe verdiklerini belirtti.

Konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede Başkan Öztürk; “Söz ve fikir bize, izzet ve şeref milletimize aittir. Değerli Kayserili hemşerilerim, şehre dair fikirleriniz ve çözüm önerileriniz varsa sizin parti olarak belediye meclisinde temsil edilmenize gerek yok. Eğer bu konularda samimi ve yetenekli ve liyakatli iseniz mutlaka söyleyeceğiniz sözünüz ve yapacağınız işler vardır. Biz Anahtar Parti olarak şehre dair problemlerde mecliste temsil edilmesek bile sahip olduğumuz donanım ve mühendislik bilgisiyle şehre hizmet etmeye her alanda devam ediyoruz. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz bir ay boyunca Ramazan oruçlarımızı tuttuk ve maalesef trafik çilesinde belki de bir günde birçok hayrımızı ve hasenatımızı tükettik. Şehre dair yapacağımız işlerle ilgili biz bugüne kadar iktidarın yaptığı doğru şeyleri alkışladık, övmekten çekinmedik; yanlış yaptıklarını eleştirdik. Ama eleştiri ile kalmadık, çözüm önerilerimizi de dile getirdik. Çözüm önerisi sunmak da yetmez aslında, çözüm önerinizi doldurmanız lazım. Yani hukukuyla, bütçesiyle ve mühendislik hizmetleriyle doğru çözümler önermeniz lazım. Biz daha önce yaptığımız gibi bugün de şehrin trafiğine dair çözüm önerilerimizle birlikte Büyükşehir Belediye Meclisi'ne görüşülmek üzere dilekçemizi hazırladık. İdari yollardan devam edeceğiz, hukuki yollara kadar süreci götüreceğiz. Bu şehrin hizmet edilmeye ihtiyacı var ve doğru yerde, doğru alanların öncelikli olarak hizmet edilmesi gerekir. Bu konuda Anahtar Parti olarak her zaman çözümün yanında, çözümü üreten ve çözümü dillendiren bir parti olarak bugün de aynı şekilde bu hizmeti bugün burada vereceğiz. Tekrar başta söylediğim gibi söz ve fikir bize, izzet ve şeref milletimize aittir. Hepinize saygılar sunuyorum” ifadelerini kullandı.