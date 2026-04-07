Anahtar Parti İl Başkanı Öztürk; “Artık şehirliyi bitirdiniz, köylüye yükleniyorsunuz”

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmeliğe göre tarım arazilerinde hangi yapıların yapılabileceği yeniden belirlendi. Bu kapsamda hobi bahçesi, bungalov ve bağ evi gibi yapılar, yeni yönetmeliğe göre denetim kapsamına girdi. Buna göre tespiti yapılan kaçak yapıların yıkılarak tarım arazisi olarak yeniden değerlendirilmesi bekleniyor.

Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı Elvan Öztürk, konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunarak kararı eleştirdi.

Yaptığı açıklamada Başkan Öztürk; “Ya sahi söyleyin, size kaç lira lazım? Artık şehirliyi bitirdiniz, köylüye yükleniyorsunuz. Söyleyin borcumuzu, toptan ödeyelim, bu işten hep beraber kurtulalım. 2012 yılından beri çıkarılmış olan Büyükşehir Belediye Kanunu'na göre mahalle olarak bağlanan köylerde taş üstüne taş koymadınız. 14 yıldır hiçbir köyün, yani hiçbir mahallenin imar planını yapmadınız. Köylünün malı değerlensin istemediniz. Köylü yapı yapacaksa ona bir alternatif sunmadınız. Köylerin imarlı bir şekilde gelişmesi için bir altyapı hazırlamadınız. Depremden sonra korkan vatandaşlar kendine çaresizce doğaya, tabiata, müstakil bir ev arayışına gittiğinde; kendi dar bütçeleriyle kendilerine bir şey yapmak istediklerinde bunlara zemin hazırlamadınız. Bir şekilde yolunu bulup kendi içerisinde organize olup; hadi hobi bahçesi deyin, yazlık ev deyin, hafta sonu evi deyin, ne derseniz deyin. Kendini ve çoluk çocuğunu doğayla iç içe olsun diye alan açanların bugün elektriğini bağlarken parasını aldınız, suyunu bağlarken bağışını aldınız. Belediyeler yol götürürken hizmet bedellerini aldılar.” ifadelerini kullandı.

Sözlerinin devamında Başkan Öztürk, “Tüm bu kurumlar suçtan ari, bunların hiçbir suçu yok, gene suçlu vatandaş; öyle mi? Evet, Resmî Gazete'de çıkan tarım arazilerinin korunması ve kullanılmasına dair yönetmelik işte burada. Ve tek suçlu gene vatandaş. Bu kurumların hiç mi suçu yok? Bunlara izin verenlerin hiç mi suçu yok? Hesabı vatandaşa keserken vicdanen, ahlaken ve hukuken biraz da kendinize dönüp bakmaz mısınız? Ey belediyeler, ey bakanlık! Siz hesap vermek zorundasınız. Biz burada günün sonunda sadece suçlu aramıyoruz ama siz sadece vatandaşı cezalandırıyorsunuz. Bu ortak çözülmesi gereken bir durum. Bu konuda sadece Resmî Gazete'de bir kanun veya yönetmelik yayınlayarak tüm suçu vatandaşa yıkamazsınız. Böyle bir hakkınız yok. Bunun çözüm yolu vardır, bunun imkânı vardır. Lütfen vatandaşın sesine kulak verin. Bu sosyal yarayı sadece cezai şartlarla çözemezsiniz. Ben Kayseri'de birçok yerin bundan etkileneceğini biliyorum. Bununla ilgili çözüm önerilerimiz hazır ama buradan uyarıyorum: Lütfen uygulamayı durdurun, hiçbir vatandaşın tırnağına taş değdirmeyin. Tüm Kayserili hemşehrilerimi bu konuda duyarlı olmaya davet ediyorum." açıklamasını yaptı.