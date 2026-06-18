Anahtar Parti İl Başkanı Öztürk; “Biz bugünden yarına seçime hazır olarak ilerliyoruz”

Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı Elvan Öztürk, yaptığı açıklamada, ‘Sözümüz Kayseri, derdimiz memleket’ sloganının tescilini aldıklarını ifade ederek şimdiden yapılacak genel seçimlere hazır olduklarını belirtti.

Konuya ilişkin konuşan Başkan Öztürk; “Bugün Kayseri adına ve partimiz adına bir ilki yaşamanın mutluluğunu paylaşmak istiyorum. Bildiğiniz üzere Anahtar Parti 18 ay önce kurulmuştu ve ilk atanan il başkanlarından birisiyim. Hatta büyükşehirler adına ilk atanan il başkanıyım. Bugün de partimiz adına ve Kayseri adına bir ilki yaşıyoruz. ‘Sözümüz Kayseri, derdimiz memleket’ sloganının tescilini almış bulunuyoruz. Biz bugünden yarına seçime hazır olarak ilerliyoruz. 23 yıldır var olan bir iktidarın yapacağı her seçim zaten gecikmiş bir seçim. Dolayısıyla erken seçim, zamanında seçimden ziyade gecikmiş olan bu seçime hazırlık anlamında sloganlarımızla ve tescillerimizle hazırız. Bu anlamda ekiplerimiz hazır. Bugün de gene mahalle temsilcilerimizi atayacağız, bunu da paylaşacağız kamuoyuyla. Güçlü bir şekilde bir an önce seçim gelsin, seçime girelim istiyoruz ve bu konudaki hazırlıklarımız en üst seviyede devam ediyor. Bunu da Kayseri kamuoyuyla paylaşmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum” ifadelerini kullandı.