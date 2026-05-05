Anahtar Parti İl Başkanı Öztürk 'Daha iktidara gelmeden, muhalefet olarak şehre hizmet etme kabiliyetimizi ortaya koymuş olduk'

Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı Elvan Öztürk, kentte yaşanan sorunlara ilişkin parti olarak sundukları çözüm önerilerinin hayata geçtiğini belirterek açıklamalarda bulundu.

Konuya ilişkin yaptığı açıklamada Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı Elvan Öztürk; “Göreve geldiğimiz 17 aydan bu yana şehre dair tespitlerimiz, çözüm önerilerimiz ve şehre olan katkımızın olması sebebiyle büyük bir mutluluk duyuyorum. Şöyle ki biz, biliyorsunuz şehirdeki problemleri esas hedef alıyoruz; insanlarla veya siyasi partilerle işimiz yok. Bundan dolayı göreve geldiğimizden bu yana özellikle şehrin ana problemleriyle ilgili şu konuları gündeme getirmiştik: Biliyorsunuz Erkilet ile ilgili trafik cinnetine maruz kalan halkın ikinci bir yola ihtiyacı olduğunu ifade etmiştik ve gördüğümüz kadarıyla gerek Büyükşehir Belediyesi gerek Kocasinan Belediyesi şu anda bununla ilgili bir çalışma yapıyor. Ancak ben üçüncü bir yol önerisinde de bulunmuştum, umarım o da dikkate alınır. İkincisi; aylar öncesinden Erkilet'in gelecekte 200 bin nüfusa çıkacağını, dolayısıyla bir belediyenin tek başına yeterli olmayacağını, yeni bir belediyenin kurulması gerektiğini ve ilçe olması gerektiğine dair bir ifademiz olmuştu. Bu konu Türkiye Büyük Millet Meclisine milletvekillerimiz tarafından taşındı ve şu anda görüşmede. Bundan dolayı da milletvekillerimize şükranlarımı arz ediyorum. Yine biliyorsunuz İstanbul'da yaşanan aile faciaları ve zehirlenmelerden dolayı insanlar kontrolsüz bir şekilde ölüyordu. Bununla ilgili de oturup bir çözüm üretmiştik. Biliyorsunuz asansörlerde mavi etiket uygulaması var; bu uygulamanın tüm imalathanelerde ve işletmelerde de kullanılmasını ve denetiminin yapıldığının görülmesi gerektiğini ifade etmiştik. Bugün özellikle fırınlarda Tarım İl Müdürlüğümüzün bu tür etiket uygulamasına geçtiğini görmekten büyük bir mutluluk duyuyorum ve Tarım İl Müdürlüğümüz ile kıymetli ekibine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Ulaşım ile ilgili önerilerinin de uygulamaya geçtiğinin altını çizen Başkan Öztürk; “Yine biliyorsunuz bilet zamlarıyla ilgili sürekli gündeme geliyor, bildiğiniz geçen ay tekrar bir zam oldu. Bu sürecin yönetilemez olduğunu, dolayısıyla daha köklü bir çözüm önerisinin gerektiğini ifade etmiştik ve 50 bin konuta yetecek bir elektrik altyapısının olduğunu ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanımıza şöyle bir fikir sunmuştuk: 'Bu enerji kaynağınızı gelin araçlarınızı elektrikli araçlarla takas ederek otobüslerimizde kullanın. Hem otobüslerimiz yenilensin hem de daha ucuz bir bilet imkanına vatandaşımız kavuşsun. Esnafımız da aracını yenilerken bu bedava elektrikten süspansiyon olarak faydalansın.' demiştik. Bugün şehrimizde halk tipi üç dört tane elektrikli aracın deneme amaçlı kullanılıyor olmasını görmekten büyük bir mutluluk duyuyorum ve Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum. Gördüğünüz gibi daha iktidara gelmeden, muhalefet olarak şehre hizmet etme kabiliyetimizi ortaya koymuş olduk. Bu anlamda şehri yönetenlerin de bu konuda duyarlı olması çok kıymetli. Biz henüz daha ortada seçim yokken, henüz daha bir proje kavgası yokken bugünden şehrimize hizmet etme gayretimizi ortaya koyuyoruz. Çünkü bizim derdimiz oy değil; vatandaşımızın huzuru ve Allah'ın rızası. Bu anlamda şehrimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Teşekkür etmesini bilen siyasetin adresi Anahtar Parti'dir. Tüm halkımızı saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum." açıklamasını yaptı.