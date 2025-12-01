Anahtar Parti İl Başkanı Öztürk: 'İktidar artık ne ekonomik ne de ahlaki üstünlüğe sahip halk gerçeği görüyor'

Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı Elvan Öztürk, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Başkan Öztürk, iktidarın son seçimlerde muhalefetin eksiklikleri üzerinden bir strateji yürüttüğünü, ancak bu formülün artık işlemediğini vurgulayarak: “İktidar, iki dönemdir ‘muhalefet zayıf’ siyasetiyle seçim kazandı. Artık bu söylemin bir karşılığı kalmadı. Çünkü halk artık isimlere değil, çözümlere bakıyor. Eser siyasetiyle bir dönem kazandılar, ancak bugün ekonomi yönetilemez hale geldi. Açlık ve yokluk dip yapmış durumda. Artık ne umut hikayeleri ne algı operasyonları işe yarıyor.” diye konuştu.

“EKONOMİK VE AHLAKİ ÇÖKÜŞ YAŞANIYOR”

Elvan Öztürk, iktidarın ülkeyi hem ekonomik hem de ahlaki anlamda çöküntüye sürüklediğini belirterek, “Ekonomik üstünlüğü kaybettiler, ahlaki üstünlüğü de. Bunu artık kendileri de itiraf ediyor. Genel başkan yardımcıları bile ‘yeniden liyakat, denetim ve şeffaflığa döneceğiz’ diyor. Bu, yıllardır bu ilkelerin terk edildiğinin açık göstergesidir.” ifadelerini kullandı.

“HALK ARTIK GÖRÜYOR VE SORGULUYOR”

Vatandaşın ekonomik yıkımı açıkça yaşadığını belirten Öztürk, halkın artık gerçekleri gizleyen söylemlere inanmadığını ifade ederek: “İnsanlar artık her şeyi okur hale geldi. Patates, soğan üzerinden yapılan duygusal siyaset bitti. Vatandaş karnını doyuramıyor, faturalarını ödeyemiyor, geleceğini göremiyor. 23 yıldır aralıksız iktidarda olan bir yönetimin, ülkeyi bu hale getirmesinin sorumluluğunu artık kimse başkasına yükleyemez.” şeklinde konuştu.

“ANAHTAR PARTİ HALKIN YENİ UMUDUDUR”

Öztürk, Anahtar Parti’nin bu dönemde halkın adalet, liyakat ve üretim temelli siyasete olan ihtiyacına karşılık verdiğini belirterek açıklamasını şöyle sürdürdü: “Anahtar Parti, Türkiye’de vicdanlı siyasetin adresidir. Bizim için siyaset, koltuk değil sorumluluktur. Üreten, adaletli, şeffaf bir Türkiye için yola çıktık. Halk artık gerçeği görüyor; umut Anahtar Parti’dedir.”

“HALK, DEĞİŞİMİN KENDİSİ OLACAK”

Elvan Öztürk, sözlerini şu ifadelerle tamamladı: “Bu düzen artık sürdürülemez. Halk, değişimin sadece seyircisi değil, bizzat öncüsü olacak. Anahtar Parti olarak biz, bu değişimi adaletle, ahlakla ve milletin iradesiyle gerçekleştireceğiz.”.